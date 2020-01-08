إيران .. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي

"المسح الجيولوجي": قوة الأولى 4.9 درجة والأخرى 4.5

سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هزتين أرضيتين، جنوب غربي إيران، في وقتٍ مبكرٍ من صباح الأربعاء.

ووفق ما نقلته "سي إن إن"، بحسب الهيئة، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بُعد 10 كيلو مترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بُعد 17 كيلو متراً من مدينة بورازجان، وفقاً لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتقع محطة بوشهر النووية على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

كان زلزال آخر قد بلغت قوته 5.1 درجة، قد ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.