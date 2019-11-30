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في ذكرى البيعة.. "آل طاوي": المملكة شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة

رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم، كما هنأ سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بهذه الذكرى الغالية.

وقال "آل طاوي": إن مملكتنا الغالية شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة والعظيمة التي عززت مكانتها الدولية، وكل ذلك أتى بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، ويعد استكمالاً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتثبيتاً لدعائم وأسس الوطن التي وضعها على نهج الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار إلى أن نهضة الوطن ورفعته تُبنى بسواعد أبنائه رجالاً ونساءً متكاتفين ومتعاونين؛ حيث حرصت القيادة الرشيدة على المواطن؛ كونه الأساس في بناء وتنمية الوطن.

واختتم "آل طاوي" حديثه بأن الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، ويفخر بها جميع المواطنين ويستشعرون فيها ما نعيشه من رغد بالعيش وأمن وأمان؛ سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ذخراً للبلاد والعباد.

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الذكرى الخامسة للبيعة

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في ذكرى البيعة.. "آل طاوي": المملكة شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة
سبق

رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم، كما هنأ سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بهذه الذكرى الغالية.

وقال "آل طاوي": إن مملكتنا الغالية شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة والعظيمة التي عززت مكانتها الدولية، وكل ذلك أتى بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، ويعد استكمالاً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتثبيتاً لدعائم وأسس الوطن التي وضعها على نهج الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار إلى أن نهضة الوطن ورفعته تُبنى بسواعد أبنائه رجالاً ونساءً متكاتفين ومتعاونين؛ حيث حرصت القيادة الرشيدة على المواطن؛ كونه الأساس في بناء وتنمية الوطن.

واختتم "آل طاوي" حديثه بأن الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، ويفخر بها جميع المواطنين ويستشعرون فيها ما نعيشه من رغد بالعيش وأمن وأمان؛ سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ذخراً للبلاد والعباد.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
02:57 PM

في ذكرى البيعة.. "آل طاوي": المملكة شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم، كما هنأ سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بهذه الذكرى الغالية.

وقال "آل طاوي": إن مملكتنا الغالية شهدت تحقق العديد من المنجزات الكبيرة والعظيمة التي عززت مكانتها الدولية، وكل ذلك أتى بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، ويعد استكمالاً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتثبيتاً لدعائم وأسس الوطن التي وضعها على نهج الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار إلى أن نهضة الوطن ورفعته تُبنى بسواعد أبنائه رجالاً ونساءً متكاتفين ومتعاونين؛ حيث حرصت القيادة الرشيدة على المواطن؛ كونه الأساس في بناء وتنمية الوطن.

واختتم "آل طاوي" حديثه بأن الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، ويفخر بها جميع المواطنين ويستشعرون فيها ما نعيشه من رغد بالعيش وأمن وأمان؛ سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ذخراً للبلاد والعباد.

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