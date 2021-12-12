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لتحسين درجاتهم.. "تقويم التعليم" تفتح التسجيل للمجتازين في اختبار الرخصة المهنية الماضي

الهيئة أجرت في 8 من ربيع الأول اختباراً للمعلمين والمعلمات راغبي الحصول على الرخصة

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التخصص" للمجتـازين في اختبار التخصص السابق لتحسين درجاتهم.

وتفصيلاً، كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت في الثامن من ربيع الأول الماضي (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".

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لتحسين درجاتهم.. "تقويم التعليم" تفتح التسجيل للمجتازين في اختبار الرخصة المهنية الماضي
سبق

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التخصص" للمجتـازين في اختبار التخصص السابق لتحسين درجاتهم.

وتفصيلاً، كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت في الثامن من ربيع الأول الماضي (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:42 PM

لتحسين درجاتهم.. "تقويم التعليم" تفتح التسجيل للمجتازين في اختبار الرخصة المهنية الماضي

الهيئة أجرت في 8 من ربيع الأول اختباراً للمعلمين والمعلمات راغبي الحصول على الرخصة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
1
1,350

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التخصص" للمجتـازين في اختبار التخصص السابق لتحسين درجاتهم.

وتفصيلاً، كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت في الثامن من ربيع الأول الماضي (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,691
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,392

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