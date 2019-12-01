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جدة.. مؤتمر بمدينة "الملك فهد العسكرية" يناقش "جودة الخدمات الطبية للقوات المسلحة"

ينظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة مؤتمراً تحت عنوان (ملتقى الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة) خلال الفترة من ٦-٨ / ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٣-٥ /١٢/ ٢٠١٩م، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، وذلك بفندق هيلتون جدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة بالتطوير لهذا المجال مع تحسين تجربة المريض وعائلته، فيما يناقش المؤتمر عدداً من المحاور بتطوير الجودة وسلامة المرضى وكيفية تفعيل الجودة في عصر التقنية.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب، إبراهيم بن محمد الناصر أن هذا المؤتمر يأتي نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة - حفظهم الله- لرفع مستوى تأهيل العاملين، واستفادة الكوادر الصحية والمختصين للاطلاع على أحدث التقنيات والمعايير العالمية للجودة المقدمة للمريض.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة مؤتمراً ملتقى الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة جدة

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جدة.. مؤتمر بمدينة "الملك فهد العسكرية" يناقش "جودة الخدمات الطبية للقوات المسلحة"
سبق

ينظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة مؤتمراً تحت عنوان (ملتقى الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة) خلال الفترة من ٦-٨ / ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٣-٥ /١٢/ ٢٠١٩م، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، وذلك بفندق هيلتون جدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة بالتطوير لهذا المجال مع تحسين تجربة المريض وعائلته، فيما يناقش المؤتمر عدداً من المحاور بتطوير الجودة وسلامة المرضى وكيفية تفعيل الجودة في عصر التقنية.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب، إبراهيم بن محمد الناصر أن هذا المؤتمر يأتي نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة - حفظهم الله- لرفع مستوى تأهيل العاملين، واستفادة الكوادر الصحية والمختصين للاطلاع على أحدث التقنيات والمعايير العالمية للجودة المقدمة للمريض.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:26 PM

جدة.. مؤتمر بمدينة "الملك فهد العسكرية" يناقش "جودة الخدمات الطبية للقوات المسلحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ينظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة مؤتمراً تحت عنوان (ملتقى الجودة السنوي الثاني للخدمات الطبية للقوات المسلحة) خلال الفترة من ٦-٨ / ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٣-٥ /١٢/ ٢٠١٩م، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، وذلك بفندق هيلتون جدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة بالتطوير لهذا المجال مع تحسين تجربة المريض وعائلته، فيما يناقش المؤتمر عدداً من المحاور بتطوير الجودة وسلامة المرضى وكيفية تفعيل الجودة في عصر التقنية.

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب، إبراهيم بن محمد الناصر أن هذا المؤتمر يأتي نتاجاً لما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة - حفظهم الله- لرفع مستوى تأهيل العاملين، واستفادة الكوادر الصحية والمختصين للاطلاع على أحدث التقنيات والمعايير العالمية للجودة المقدمة للمريض.

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