كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية

سجلت نيجيريا خلال الـ24 ساعة الماضية، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات.

وأوضحت الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 63 ألفًا و173 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و151 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 125 حالة جديدة بكوفيد-19؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27.050 شخصًا.

وأوضحت الصحة الكورية أن من بين الإصابات الجديدة 108 محلية و17 حالة قادمة من الخارج.