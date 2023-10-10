صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعلان
صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-10
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:10 AM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:56 AM
صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
5,779
2.5 مليار ..
30 يناير
9,381
91 مليار ..
29 يناير
22,669
70 مليار ..
26 أكتوبر
26,252
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!
غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة
بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!
عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..
خالد الشبانة
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!
محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!
عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي
علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!
حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!
جمعان الكرت