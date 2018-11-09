نوّه مرور منطقة الرياض، بتحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق في الدائري الشرقي وطريق ديراب والدائري الغربي؛ مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر، نتيجة تجمع مياه الأمطار.
"مرور الرياض" ينوّه بتحويل الحركة في تقاطعات وأنفاق بسبب الأمطار
نوّه مرور منطقة الرياض، بتحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق في الدائري الشرقي وطريق ديراب والدائري الغربي؛ مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر، نتيجة تجمع مياه الأمطار.
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"مرور الرياض" ينوّه بتحويل الحركة في تقاطعات وأنفاق بسبب الأمطارعبدالله البرقاوي سبق 2018-11-09
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
08:01 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:09 PM
"مرور الرياض" ينوّه بتحويل الحركة في تقاطعات وأنفاق بسبب الأمطار
نوّه مرور منطقة الرياض، بتحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق في الدائري الشرقي وطريق ديراب والدائري الغربي؛ مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر، نتيجة تجمع مياه الأمطار.
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