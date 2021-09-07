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تأهل النحات السعودي "نبيل نجدي" للتصفيات المؤهلة للحصول على لقب "أفضل نحات عربي بالعالم"

صاحب أكثر مجسمات ميدانية بالسعودية والإمارات ولبنان

تأهل النحات السعودي الفنان التشكيلي نبيل نجدي في التصفيات النهائية المؤهلة للحصول على لقب مسابقة أفضل نحات عربي في العالم لعام ٢٠٢١.

وتجرى هذه المسابقة على جميع مستويات العرب في العالم وليس فقط في الوطن العربي.

ويعني ذلك التأهل حصوله على المرتبة السابعة في اختصاصه (النحت) وبهذا يكون قد تأهل للدخول في شهر نوفمبر المقبل على مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب، وستعلن نتائج المسابقة يوم الأحد ١٩ديسمبر ٢٠٢١م.

وتستخدم اللجنة المنظمة للمسابقة مقر الهيئة الملكية للطب بمنطقة الميفير الشهيرة بلندن لفحص الأعمال لأهمية المكان العلمية والثقافية في المملكة المتحدة وفي العالم أيضاً والتي تقيمها المجموعة العربية TBE ARABS GROUP وهي من أشهر الشركات المنظمة للجوائز العالمية للفنانين العرب حول العالم بلندن وقد بدأت هذه الشركة تنظيم المسابقة منذعام٢٠١٠م ومركزها الرئيسي لندن .

الجذير بالذكر أن النحات نبيل نجدي هو صاحب أكثر مجسمات ميدانية بمدن السعودية وله أعمال في كل من الإمارات ولبنان كما أقام ونظم ١٤ معرضاً لمنتجه التشكيلي، وله العديد من المجسمات الجاهزة للاقتناء من محبي هذا النوع من الفنون البصرية.

ويتنافس "نجدي" مع مجموعة من المتنافسين على المراكز الأول هذا العام يتجاوز عددهم الآلاف في معظم اختصاصات الفن التشكيلي، وقبل منهم حوالي ٣٠٠ فنان وفنانة فقط، هو أحدهم، وهو منافس قوي.

وسيظهر اسم المرشح على المركز الأول والثاني والثالث عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بعد انتهاء لجنة الترشيح من أعمالها وإعلان أصحاب المراكز الثلاثة الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأهل النحات السعودي "نبيل نجدي" للتصفيات المؤهلة للحصول على لقب "أفضل نحات عربي بالعالم"
سبق

تأهل النحات السعودي الفنان التشكيلي نبيل نجدي في التصفيات النهائية المؤهلة للحصول على لقب مسابقة أفضل نحات عربي في العالم لعام ٢٠٢١.

وتجرى هذه المسابقة على جميع مستويات العرب في العالم وليس فقط في الوطن العربي.

ويعني ذلك التأهل حصوله على المرتبة السابعة في اختصاصه (النحت) وبهذا يكون قد تأهل للدخول في شهر نوفمبر المقبل على مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب، وستعلن نتائج المسابقة يوم الأحد ١٩ديسمبر ٢٠٢١م.

وتستخدم اللجنة المنظمة للمسابقة مقر الهيئة الملكية للطب بمنطقة الميفير الشهيرة بلندن لفحص الأعمال لأهمية المكان العلمية والثقافية في المملكة المتحدة وفي العالم أيضاً والتي تقيمها المجموعة العربية TBE ARABS GROUP وهي من أشهر الشركات المنظمة للجوائز العالمية للفنانين العرب حول العالم بلندن وقد بدأت هذه الشركة تنظيم المسابقة منذعام٢٠١٠م ومركزها الرئيسي لندن .

الجذير بالذكر أن النحات نبيل نجدي هو صاحب أكثر مجسمات ميدانية بمدن السعودية وله أعمال في كل من الإمارات ولبنان كما أقام ونظم ١٤ معرضاً لمنتجه التشكيلي، وله العديد من المجسمات الجاهزة للاقتناء من محبي هذا النوع من الفنون البصرية.

ويتنافس "نجدي" مع مجموعة من المتنافسين على المراكز الأول هذا العام يتجاوز عددهم الآلاف في معظم اختصاصات الفن التشكيلي، وقبل منهم حوالي ٣٠٠ فنان وفنانة فقط، هو أحدهم، وهو منافس قوي.

وسيظهر اسم المرشح على المركز الأول والثاني والثالث عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بعد انتهاء لجنة الترشيح من أعمالها وإعلان أصحاب المراكز الثلاثة الأول.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:04 PM

تأهل النحات السعودي "نبيل نجدي" للتصفيات المؤهلة للحصول على لقب "أفضل نحات عربي بالعالم"

صاحب أكثر مجسمات ميدانية بالسعودية والإمارات ولبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تأهل النحات السعودي الفنان التشكيلي نبيل نجدي في التصفيات النهائية المؤهلة للحصول على لقب مسابقة أفضل نحات عربي في العالم لعام ٢٠٢١.

وتجرى هذه المسابقة على جميع مستويات العرب في العالم وليس فقط في الوطن العربي.

ويعني ذلك التأهل حصوله على المرتبة السابعة في اختصاصه (النحت) وبهذا يكون قد تأهل للدخول في شهر نوفمبر المقبل على مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب، وستعلن نتائج المسابقة يوم الأحد ١٩ديسمبر ٢٠٢١م.

وتستخدم اللجنة المنظمة للمسابقة مقر الهيئة الملكية للطب بمنطقة الميفير الشهيرة بلندن لفحص الأعمال لأهمية المكان العلمية والثقافية في المملكة المتحدة وفي العالم أيضاً والتي تقيمها المجموعة العربية TBE ARABS GROUP وهي من أشهر الشركات المنظمة للجوائز العالمية للفنانين العرب حول العالم بلندن وقد بدأت هذه الشركة تنظيم المسابقة منذعام٢٠١٠م ومركزها الرئيسي لندن .

الجذير بالذكر أن النحات نبيل نجدي هو صاحب أكثر مجسمات ميدانية بمدن السعودية وله أعمال في كل من الإمارات ولبنان كما أقام ونظم ١٤ معرضاً لمنتجه التشكيلي، وله العديد من المجسمات الجاهزة للاقتناء من محبي هذا النوع من الفنون البصرية.

ويتنافس "نجدي" مع مجموعة من المتنافسين على المراكز الأول هذا العام يتجاوز عددهم الآلاف في معظم اختصاصات الفن التشكيلي، وقبل منهم حوالي ٣٠٠ فنان وفنانة فقط، هو أحدهم، وهو منافس قوي.

وسيظهر اسم المرشح على المركز الأول والثاني والثالث عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بعد انتهاء لجنة الترشيح من أعمالها وإعلان أصحاب المراكز الثلاثة الأول.

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