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"الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران

يستمر لمدة شهر وتم دون شروط من طهران

مددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران اتفاق مراقبة المنشآت النووية شهراً إضافياً، بحسب ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم (الاثنين).

وأوضح "غروسي" في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق على التمديد الذي ينتهي في يونيو المقبل تم دون شروط من الجانب الإيراني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفق عليها ستبقى على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021.

من ناحيته، ذكر مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.

وأشار إلى أن "بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، وبيانات الشهر المقبل ستظل لدى إيران وفقاً للاتفاق".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران
سبق

مددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران اتفاق مراقبة المنشآت النووية شهراً إضافياً، بحسب ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم (الاثنين).

وأوضح "غروسي" في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق على التمديد الذي ينتهي في يونيو المقبل تم دون شروط من الجانب الإيراني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفق عليها ستبقى على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021.

من ناحيته، ذكر مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.

وأشار إلى أن "بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، وبيانات الشهر المقبل ستظل لدى إيران وفقاً للاتفاق".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:47 PM

"الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران

يستمر لمدة شهر وتم دون شروط من طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران اتفاق مراقبة المنشآت النووية شهراً إضافياً، بحسب ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم (الاثنين).

وأوضح "غروسي" في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق على التمديد الذي ينتهي في يونيو المقبل تم دون شروط من الجانب الإيراني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفق عليها ستبقى على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021.

من ناحيته، ذكر مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.

وأشار إلى أن "بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، وبيانات الشهر المقبل ستظل لدى إيران وفقاً للاتفاق".

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