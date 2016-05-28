النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدرعية تُطلق مبادرة "بيت العرضة" للنشء والشباب في أرض الملوك والأبطال

لتعزيز هذا الإرث الوطني العريق المسجل في قائمة اليونيسكو

دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية النشء والشباب السعوديين للتسجيل في مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في نسختها الثانية، في إطار سعي الهيئة لتعزيز هذا الإرث الوطني العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث المعنوي العالمي، وتنميته في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، بوصفها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

وتنقسم مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" إلى مسارين: المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية، بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع جولات خلال عام 2021 الجاري؛ حيث تنطلق الجولات في يومي الإجازة الأسبوعية، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل جولة وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى عشرين مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المتسابقون الدورات وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، والتي تشمل عناصر (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب) .

ويبدأ التسجيل في الجولة الأولى من المبادرة خلال الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو من السنة الجارية، على أن يكون موعد الدورة التدريبية في يومي الثالث والرابع من شهر يونيو المقبل، فيما يكون التسجيل في الجولة الثانية خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو 2021م، على أن تكون الدورة يومي السادس والسابع من أغسطس، بينما يبدأ التسجيل في الجولة الثالثة من المبادرة من 5 حتى 9 سبتمبر، ويكون موعد الدورة يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر 2021م، أما الجولة الرابعة والأخيرة فيكون التسجيل فيها خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2021م، وموعد تنفيذ الدورة التدريبية يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، على أن يقام حفل ختام المبادرة وتكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم اختيار صفوة من المتدربين بعد كل دورة للمشاركة في مسابقة أداء نهائية .

وتُقام فعاليات مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديداً من قصر ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف، بهدف ترسيخ تاريخ وثقافة الدرعية؛ كونها أرض الملوك والأبطال، وجوهرة المملكة، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، لا سيما أن كلمة "العرضة" تعني استعراضاً مهيباً يعزز العزيمة في النفوس وروح القوة والريادة بين أفراد الشعب.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد نظمت النسخة الأولى من مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في عام 2019م، بقصر الأمير ثنيان بن سعود في حي الطريف التاريخي؛ حيث كرم الرئيس التنفيذي للهيئة جيري أنزيريلو، 6 فائزين من بين 100 مشارك في المرحلة الأولى، بعد اجتيازهم لمراحل التدريب والترشح للمشاركة في المسابقة.

يذكر أن قصائد العرضة السعودية تحمل معاني عميقة لدى الشعب السعودي؛ إذ تدلّ حركات السيف المتناغمة بين مؤدّي العرضة على أسمى صور الولاء والاعتزاز، وهو ما تحرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على ترسيخه في أذهان النشء على نطاق واسع، وتعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية وربط حاضرهم بماضيهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدرعية تُطلق مبادرة "بيت العرضة" للنشء والشباب في أرض الملوك والأبطال
سبق

دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية النشء والشباب السعوديين للتسجيل في مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في نسختها الثانية، في إطار سعي الهيئة لتعزيز هذا الإرث الوطني العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث المعنوي العالمي، وتنميته في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، بوصفها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

وتنقسم مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" إلى مسارين: المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية، بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع جولات خلال عام 2021 الجاري؛ حيث تنطلق الجولات في يومي الإجازة الأسبوعية، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل جولة وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى عشرين مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المتسابقون الدورات وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، والتي تشمل عناصر (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب) .

ويبدأ التسجيل في الجولة الأولى من المبادرة خلال الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو من السنة الجارية، على أن يكون موعد الدورة التدريبية في يومي الثالث والرابع من شهر يونيو المقبل، فيما يكون التسجيل في الجولة الثانية خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو 2021م، على أن تكون الدورة يومي السادس والسابع من أغسطس، بينما يبدأ التسجيل في الجولة الثالثة من المبادرة من 5 حتى 9 سبتمبر، ويكون موعد الدورة يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر 2021م، أما الجولة الرابعة والأخيرة فيكون التسجيل فيها خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2021م، وموعد تنفيذ الدورة التدريبية يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، على أن يقام حفل ختام المبادرة وتكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم اختيار صفوة من المتدربين بعد كل دورة للمشاركة في مسابقة أداء نهائية .

وتُقام فعاليات مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديداً من قصر ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف، بهدف ترسيخ تاريخ وثقافة الدرعية؛ كونها أرض الملوك والأبطال، وجوهرة المملكة، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، لا سيما أن كلمة "العرضة" تعني استعراضاً مهيباً يعزز العزيمة في النفوس وروح القوة والريادة بين أفراد الشعب.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد نظمت النسخة الأولى من مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في عام 2019م، بقصر الأمير ثنيان بن سعود في حي الطريف التاريخي؛ حيث كرم الرئيس التنفيذي للهيئة جيري أنزيريلو، 6 فائزين من بين 100 مشارك في المرحلة الأولى، بعد اجتيازهم لمراحل التدريب والترشح للمشاركة في المسابقة.

يذكر أن قصائد العرضة السعودية تحمل معاني عميقة لدى الشعب السعودي؛ إذ تدلّ حركات السيف المتناغمة بين مؤدّي العرضة على أسمى صور الولاء والاعتزاز، وهو ما تحرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على ترسيخه في أذهان النشء على نطاق واسع، وتعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية وربط حاضرهم بماضيهم.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
05:25 PM

الدرعية تُطلق مبادرة "بيت العرضة" للنشء والشباب في أرض الملوك والأبطال

لتعزيز هذا الإرث الوطني العريق المسجل في قائمة اليونيسكو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
481

دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية النشء والشباب السعوديين للتسجيل في مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في نسختها الثانية، في إطار سعي الهيئة لتعزيز هذا الإرث الوطني العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث المعنوي العالمي، وتنميته في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، بوصفها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

وتنقسم مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" إلى مسارين: المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية، بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع جولات خلال عام 2021 الجاري؛ حيث تنطلق الجولات في يومي الإجازة الأسبوعية، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل جولة وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى عشرين مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المتسابقون الدورات وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، والتي تشمل عناصر (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب) .

ويبدأ التسجيل في الجولة الأولى من المبادرة خلال الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو من السنة الجارية، على أن يكون موعد الدورة التدريبية في يومي الثالث والرابع من شهر يونيو المقبل، فيما يكون التسجيل في الجولة الثانية خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو 2021م، على أن تكون الدورة يومي السادس والسابع من أغسطس، بينما يبدأ التسجيل في الجولة الثالثة من المبادرة من 5 حتى 9 سبتمبر، ويكون موعد الدورة يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر 2021م، أما الجولة الرابعة والأخيرة فيكون التسجيل فيها خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2021م، وموعد تنفيذ الدورة التدريبية يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، على أن يقام حفل ختام المبادرة وتكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم اختيار صفوة من المتدربين بعد كل دورة للمشاركة في مسابقة أداء نهائية .

وتُقام فعاليات مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديداً من قصر ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف، بهدف ترسيخ تاريخ وثقافة الدرعية؛ كونها أرض الملوك والأبطال، وجوهرة المملكة، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، لا سيما أن كلمة "العرضة" تعني استعراضاً مهيباً يعزز العزيمة في النفوس وروح القوة والريادة بين أفراد الشعب.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد نظمت النسخة الأولى من مبادرة "الدرعية، بيت العرضة" في عام 2019م، بقصر الأمير ثنيان بن سعود في حي الطريف التاريخي؛ حيث كرم الرئيس التنفيذي للهيئة جيري أنزيريلو، 6 فائزين من بين 100 مشارك في المرحلة الأولى، بعد اجتيازهم لمراحل التدريب والترشح للمشاركة في المسابقة.

يذكر أن قصائد العرضة السعودية تحمل معاني عميقة لدى الشعب السعودي؛ إذ تدلّ حركات السيف المتناغمة بين مؤدّي العرضة على أسمى صور الولاء والاعتزاز، وهو ما تحرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على ترسيخه في أذهان النشء على نطاق واسع، وتعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية وربط حاضرهم بماضيهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة