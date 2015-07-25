النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

تتيح كميات منهما خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
03:34 PM

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

تتيح كميات منهما خلال الأيام المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,236

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,090
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,970

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة