شاهد.. "سجون الباحة" تعايد نزلاءها بحضور ذويهم

ضمن برامج التأهيل والإصلاح ولكسر حاجز العزلة

أقامت إدارة السجن العام بالباحة بحضور مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، حفل معايدة لنزلائها بمشاركة أهالي النزلاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، وأقيمت الاحتفالات في كافة سجون المنطقة.



يأتي ذلك ضمن برامج السجون لتأهيل النزلاء وإصلاحهم، وحرصًا من المديرية على أهمية إحساس النزلاء بفرحة العيد مع أسرهم وكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم.