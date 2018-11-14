بعد انقطاع سنوات .. الأمطار تجري الشلالات والنجول وعيونها تجذب المتنزهين "فيديو"

سجلت محافظة وادي الفرع المركز الأول بأكبر كميات هطول مطرية قبل أيام عدة

تصوير: أسامة الحربي

عادت شلالات محافظة وادي الفرع للواجهة من جديد بعدما انقطعت سنوات عدة، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية، ومازالت الأمطار تواصل هطولها على المحافظة.

ومن محافظة وادي الفرع أرض الجبال والنخيل والعيون رصدت عدسة "سبق"، تلك الشلالات جواً، حيث أظهرت تلك الصور مناظر طبيعية للشلالات والمياه في الجبال، وسط وجود عديد من المتنزهين من مناطق مختلفة جذبتهم تلك الشلالات بعد أن سجّلت محافظة وادي الفرع المركز الأول بأكبر كميات للأمطار قبل أيام عدة.

يُذكر أن عين قرية الفقير بمحافظة وادي الفرع عادت للجريان مجدّداً بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاماً، فيما زادت العيون الأخرى، واستمرت النجول في الأودية بشكل متواصل، خاصة ما قبل قرية المضيق.