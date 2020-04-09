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"رويترز": التحالف يبحث تخفيضات إنتاج النفط ستمتد لمدة عامين على الأقل

تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا

قال مصدر في أوبك+ يوم الخميس إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين معهما، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تخفيضات على إنتاج النفط تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا ويريدون مساهمة المنتجين الآخرين بخمسة ملايين برميل يوميًا.

النفط أوبك

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"رويترز": التحالف يبحث تخفيضات إنتاج النفط ستمتد لمدة عامين على الأقل
سبق

قال مصدر في أوبك+ يوم الخميس إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين معهما، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تخفيضات على إنتاج النفط تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا ويريدون مساهمة المنتجين الآخرين بخمسة ملايين برميل يوميًا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:03 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:48 PM

"رويترز": التحالف يبحث تخفيضات إنتاج النفط ستمتد لمدة عامين على الأقل

تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدر في أوبك+ يوم الخميس إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين معهما، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تخفيضات على إنتاج النفط تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا ويريدون مساهمة المنتجين الآخرين بخمسة ملايين برميل يوميًا.

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