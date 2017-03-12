حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بعفيف؛ ثمانية مساجد بالإضافة للجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت المساجد المضافة مساجد: "الراجحي، والعباس بن عبد المطلب، وحسين العجمي، والمستشفى، وزيد بن الأرقم، وعبدالعزيز بن باز، وأبو الدرداء"، بالإضافة لجامع الأوقاف. وكان وزير الشؤون الإسلامية د. عبد اللطيف آل الشيخ، وجه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.

عفيف.. تحديد 8 مساجد لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا فهد الغبيوي سبق 2020-03-12 حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بعفيف؛ ثمانية مساجد بالإضافة للجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشملت المساجد المضافة مساجد: "الراجحي، والعباس بن عبد المطلب، وحسين العجمي، والمستشفى، وزيد بن الأرقم، وعبدالعزيز بن باز، وأبو الدرداء"، بالإضافة لجامع الأوقاف.



وكان وزير الشؤون الإسلامية د. عبد اللطيف آل الشيخ، وجه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 07:27 PM

عفيف.. تحديد 8 مساجد لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا





A A A





0 مشاركة

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بعفيف؛ ثمانية مساجد بالإضافة للجوامع القائمة، لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا؛ تفاديًا لزحام المصلين وضمن الخطط الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشملت المساجد المضافة مساجد: "الراجحي، والعباس بن عبد المطلب، وحسين العجمي، والمستشفى، وزيد بن الأرقم، وعبدالعزيز بن باز، وأبو الدرداء"، بالإضافة لجامع الأوقاف.



وكان وزير الشؤون الإسلامية د. عبد اللطيف آل الشيخ، وجه فروع الوزارة بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة.