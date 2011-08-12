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(الآسيوي) يختار (جوليانو) الأفضل في مباراة (الوحدة)

توج الاتحاد الآسيوي محترف نادي النصر اللاعب جوليانو بلقب الأفضل في مباراة الفريق أمام الوحدة في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجّل جوليانو هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي سجلها العالمي، وضمنت له حجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي.

وينتظر النصر المتأهل من فريق السد والدحيل القطريَّين لملاقاته في الدور ربع النهائي. علمًا بأن مباراة الذهاب ستكون في الرياض على أن تكون مباراة الإياب في أرض الفريق القطري.

ولعب جوليانو حتى الآن 42 مباراة مع النصر، سجل فيها 18 هدفًا، وصنع 12، كما صنع حتى الآن نحو 92 فرصة محققة للتسجيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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(الآسيوي) يختار (جوليانو) الأفضل في مباراة (الوحدة)
سبق

توج الاتحاد الآسيوي محترف نادي النصر اللاعب جوليانو بلقب الأفضل في مباراة الفريق أمام الوحدة في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجّل جوليانو هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي سجلها العالمي، وضمنت له حجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي.

وينتظر النصر المتأهل من فريق السد والدحيل القطريَّين لملاقاته في الدور ربع النهائي. علمًا بأن مباراة الذهاب ستكون في الرياض على أن تكون مباراة الإياب في أرض الفريق القطري.

ولعب جوليانو حتى الآن 42 مباراة مع النصر، سجل فيها 18 هدفًا، وصنع 12، كما صنع حتى الآن نحو 92 فرصة محققة للتسجيل.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:20 PM

(الآسيوي) يختار (جوليانو) الأفضل في مباراة (الوحدة)

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محمد السيّد - الرياض
1
462

توج الاتحاد الآسيوي محترف نادي النصر اللاعب جوليانو بلقب الأفضل في مباراة الفريق أمام الوحدة في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجّل جوليانو هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي سجلها العالمي، وضمنت له حجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي.

وينتظر النصر المتأهل من فريق السد والدحيل القطريَّين لملاقاته في الدور ربع النهائي. علمًا بأن مباراة الذهاب ستكون في الرياض على أن تكون مباراة الإياب في أرض الفريق القطري.

ولعب جوليانو حتى الآن 42 مباراة مع النصر، سجل فيها 18 هدفًا، وصنع 12، كما صنع حتى الآن نحو 92 فرصة محققة للتسجيل.

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