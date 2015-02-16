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انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران للشرق الأوسط

تهدف لتطوير استراتيجية تعتمد على البيانات ودعم إطار إقليمي للسلامة

انتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17- 14 فبراير 2022م.

وتهدف المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط (RASG- MID) إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة.

وتم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط؛ تقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.

المملكة العربية السعودية منظمة الطيران المدني الدولي الرياض المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران للشرق الأوسط
سبق

انتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17- 14 فبراير 2022م.

وتهدف المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط (RASG- MID) إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة.

وتم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط؛ تقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
02:01 PM

انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران للشرق الأوسط

تهدف لتطوير استراتيجية تعتمد على البيانات ودعم إطار إقليمي للسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتخبت الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17- 14 فبراير 2022م.

وتهدف المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط (RASG- MID) إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة.

وتم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية (GASP) والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انتخاب المملكة رئيسًا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط؛ تقديرًا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبذولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
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