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"الخميس" أول أمين مجلس منطقة بالمملكة عبر "سبق": هذه اهتماماتي.. وسعيدة بهذه الثقة

قالت إن تكليفها يؤكد حرص ولاة الأمر على تمكين السعوديات لتولي مناصب قيادية

أكدت الدكتورة خلود الخميس في أول تصريح لها عبر "سبق" عقب تعيينها كأول سعودية تشغل منصب أمين عام مجلس منطقة على مستوى المملكة في منطقة تبوك أن اهتماماتها حالياً تتركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتطوير المنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمساهمة في الحركة التنموية التي تشهدها المملكة.

وعبرت الدكتورة الخميس، عن سعادتها بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس منطقة تبوك، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الداعم الأول لأبناء وبنات المنطقة.

وأكدت "الخميس"، أن قرار التكليف يعد خير دليل على حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله -على تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية.

وقدمت شكرها لأمير تبوك، على منحها هذه الثقة، وأشارت إلى أن مشاعرها تملؤها الفخر والامتنان، متمنية أن تكون على قدر من الثقة والمسؤولية التي كلفت بها.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان في تحقيق النمو المستدام، كما أطلق سموه من قبل مبادرة لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأردفت: ولا ننسى مقولة ولي العهد الشهيرة : "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".

السيرة الذاتية للدكتورة خلود الخميس:

( المؤهلات العلمية )

- دكتوراه (كيمياء غير عضوية) جامعة هاورد، الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

- ماجستير في العلوم (كيمياء غير عضوية) جامعة الملك سعود، الرياض، واشنطن دي سي، المملكة العربية السعودية 2010.


- بكالوريوس في العلوم ( كيمياء ) جامعة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية 2002.

( الجوائز )

- جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، تبوك، المملكة العربية السعودية، 2002.

- جائزة الطالب المتميز للدراسات العليا، جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

- جائزة الانضمام لجمعية Golden key International honor Society جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخميس" أول أمين مجلس منطقة بالمملكة عبر "سبق": هذه اهتماماتي.. وسعيدة بهذه الثقة
سبق

أكدت الدكتورة خلود الخميس في أول تصريح لها عبر "سبق" عقب تعيينها كأول سعودية تشغل منصب أمين عام مجلس منطقة على مستوى المملكة في منطقة تبوك أن اهتماماتها حالياً تتركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتطوير المنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمساهمة في الحركة التنموية التي تشهدها المملكة.

وعبرت الدكتورة الخميس، عن سعادتها بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس منطقة تبوك، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الداعم الأول لأبناء وبنات المنطقة.

وأكدت "الخميس"، أن قرار التكليف يعد خير دليل على حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله -على تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية.

وقدمت شكرها لأمير تبوك، على منحها هذه الثقة، وأشارت إلى أن مشاعرها تملؤها الفخر والامتنان، متمنية أن تكون على قدر من الثقة والمسؤولية التي كلفت بها.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان في تحقيق النمو المستدام، كما أطلق سموه من قبل مبادرة لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأردفت: ولا ننسى مقولة ولي العهد الشهيرة : "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".

السيرة الذاتية للدكتورة خلود الخميس:

( المؤهلات العلمية )

- دكتوراه (كيمياء غير عضوية) جامعة هاورد، الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

- ماجستير في العلوم (كيمياء غير عضوية) جامعة الملك سعود، الرياض، واشنطن دي سي، المملكة العربية السعودية 2010.


- بكالوريوس في العلوم ( كيمياء ) جامعة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية 2002.

( الجوائز )

- جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، تبوك، المملكة العربية السعودية، 2002.

- جائزة الطالب المتميز للدراسات العليا، جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

- جائزة الانضمام لجمعية Golden key International honor Society جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:23 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:42 PM

"الخميس" أول أمين مجلس منطقة بالمملكة عبر "سبق": هذه اهتماماتي.. وسعيدة بهذه الثقة

قالت إن تكليفها يؤكد حرص ولاة الأمر على تمكين السعوديات لتولي مناصب قيادية

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بدر الجبل - تبوك
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أكدت الدكتورة خلود الخميس في أول تصريح لها عبر "سبق" عقب تعيينها كأول سعودية تشغل منصب أمين عام مجلس منطقة على مستوى المملكة في منطقة تبوك أن اهتماماتها حالياً تتركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتطوير المنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمساهمة في الحركة التنموية التي تشهدها المملكة.

وعبرت الدكتورة الخميس، عن سعادتها بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس منطقة تبوك، بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الداعم الأول لأبناء وبنات المنطقة.

وأكدت "الخميس"، أن قرار التكليف يعد خير دليل على حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله -على تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية.

وقدمت شكرها لأمير تبوك، على منحها هذه الثقة، وأشارت إلى أن مشاعرها تملؤها الفخر والامتنان، متمنية أن تكون على قدر من الثقة والمسؤولية التي كلفت بها.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان في تحقيق النمو المستدام، كما أطلق سموه من قبل مبادرة لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

وأردفت: ولا ننسى مقولة ولي العهد الشهيرة : "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".

السيرة الذاتية للدكتورة خلود الخميس:

( المؤهلات العلمية )

- دكتوراه (كيمياء غير عضوية) جامعة هاورد، الولايات المتحدة الأمريكية 2018.

- ماجستير في العلوم (كيمياء غير عضوية) جامعة الملك سعود، الرياض، واشنطن دي سي، المملكة العربية السعودية 2010.


- بكالوريوس في العلوم ( كيمياء ) جامعة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية 2002.

( الجوائز )

- جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، تبوك، المملكة العربية السعودية، 2002.

- جائزة الطالب المتميز للدراسات العليا، جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

- جائزة الانضمام لجمعية Golden key International honor Society جامعة هاورد، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية 2016.

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