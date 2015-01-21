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جامعة جدة تطلق القبول للدراسات العليا في 33 برنامجاً

أكثر من 90 تخصصاً تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل

أطلقت جامعة جدة القبول في العديد من البرامج النوعية للدراسات العليا على مستوى جامعات المملكة والمتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وبما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف.
وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة جدة الدكتور عبدالله المزروعي أن البرامج المتاحة التي انطلق التسجيل بها منذ يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ تشتمل على (33) برنامجاً في أكثر من (90) مساراً وتخصصاً دقيقاً للطلاب والطالبات من ضمنها برنامج الماجستير في ريادة الأعمال والإبداع ، وبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير المهني في الأمن السبراني.
وأضاف "المزروعي": من ضمن البرامج الجديدة (8) برامج تنفيذية ومهنية مدفوعة التكاليف الدراسية إلى جانب قيام عمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الأعمال وكلية الهندسة وعلوم الحاسب ومعهد البحوث والاستشارات بالجامعة بطرح برامج دراسات عليا تنفيذية ومهنية بالتعاون مع شركاء الجامعة في كل من منطقة عسير ومنطقة القصيم وبتنفيذ من الكليات المذكورة وتحت إشرافها المباشر والكلي.
ودعا الراغبين الاستفادة من البرامج المطروحة ضرورة الدخول على موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني بجامعة جدة والالتزام بالشروط المطلوبة وتتبع خطوات التسجيل بكل دقة ووفق التقويم الزمني المعد لذلك، علماً ان عملية التقديم تتم الكترونياً بالكامل عن طريق بوابة الدراسات العليا وعبر الرابط التالي:
http://www.uj.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=55662&lng=AR

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جامعة جدة تطلق القبول للدراسات العليا في 33 برنامجاً
سبق

أطلقت جامعة جدة القبول في العديد من البرامج النوعية للدراسات العليا على مستوى جامعات المملكة والمتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وبما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف.
وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة جدة الدكتور عبدالله المزروعي أن البرامج المتاحة التي انطلق التسجيل بها منذ يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ تشتمل على (33) برنامجاً في أكثر من (90) مساراً وتخصصاً دقيقاً للطلاب والطالبات من ضمنها برنامج الماجستير في ريادة الأعمال والإبداع ، وبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير المهني في الأمن السبراني.
وأضاف "المزروعي": من ضمن البرامج الجديدة (8) برامج تنفيذية ومهنية مدفوعة التكاليف الدراسية إلى جانب قيام عمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الأعمال وكلية الهندسة وعلوم الحاسب ومعهد البحوث والاستشارات بالجامعة بطرح برامج دراسات عليا تنفيذية ومهنية بالتعاون مع شركاء الجامعة في كل من منطقة عسير ومنطقة القصيم وبتنفيذ من الكليات المذكورة وتحت إشرافها المباشر والكلي.
ودعا الراغبين الاستفادة من البرامج المطروحة ضرورة الدخول على موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني بجامعة جدة والالتزام بالشروط المطلوبة وتتبع خطوات التسجيل بكل دقة ووفق التقويم الزمني المعد لذلك، علماً ان عملية التقديم تتم الكترونياً بالكامل عن طريق بوابة الدراسات العليا وعبر الرابط التالي:
http://www.uj.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=55662&lng=AR

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
03:10 PM

جامعة جدة تطلق القبول للدراسات العليا في 33 برنامجاً

أكثر من 90 تخصصاً تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جامعة جدة القبول في العديد من البرامج النوعية للدراسات العليا على مستوى جامعات المملكة والمتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وبما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل بمتابعة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف.
وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة جدة الدكتور عبدالله المزروعي أن البرامج المتاحة التي انطلق التسجيل بها منذ يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ تشتمل على (33) برنامجاً في أكثر من (90) مساراً وتخصصاً دقيقاً للطلاب والطالبات من ضمنها برنامج الماجستير في ريادة الأعمال والإبداع ، وبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير المهني في الأمن السبراني.
وأضاف "المزروعي": من ضمن البرامج الجديدة (8) برامج تنفيذية ومهنية مدفوعة التكاليف الدراسية إلى جانب قيام عمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الأعمال وكلية الهندسة وعلوم الحاسب ومعهد البحوث والاستشارات بالجامعة بطرح برامج دراسات عليا تنفيذية ومهنية بالتعاون مع شركاء الجامعة في كل من منطقة عسير ومنطقة القصيم وبتنفيذ من الكليات المذكورة وتحت إشرافها المباشر والكلي.
ودعا الراغبين الاستفادة من البرامج المطروحة ضرورة الدخول على موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني بجامعة جدة والالتزام بالشروط المطلوبة وتتبع خطوات التسجيل بكل دقة ووفق التقويم الزمني المعد لذلك، علماً ان عملية التقديم تتم الكترونياً بالكامل عن طريق بوابة الدراسات العليا وعبر الرابط التالي:
http://www.uj.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=55662&lng=AR

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