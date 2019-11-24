سقوط مركبة وسط البحر بجازان بعد فقدان السيطرة عليها

فرقة إسعافية باشرت الحادث وتعاملت مع مصاب

سقطت ظهر اليوم مركبة من نوع "تايوتا كورلا" وسط كورنيش جازان الشمالي بجوار المدينة الجامعية بعد أن فقد السيطرة عليها، فيما قام عدد من المارة بإخراج السائق منها.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة قد تلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة على الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجد شخص حالته الصحية مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.