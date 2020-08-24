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"تعليم الرياض" تعلن فوز 57 مدرسة للبنات بجائزة البيئة المدرسية

نظمت تحت شعار "معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فوز 57 مدرسة بجائزة مسابقة البيئة المدرسية السنوية في نسختها الرابعة للعام 1440/1441هـ، والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنات على مستوى مدارس المنطقة، تحت شعار "معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة".

وقالت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض للبنات، فتح العرفج، إن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص إدارة التعليم بالرياض على الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية، لتأثيرها الإيجابي على مستوى تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن لخدمة المجتمع.

وأضافت "العرفج" أنه يمكن الاستعلام عن المدارس الفائزة عبر الرابط التالي : https://docdro.id/DwIemNL

من جهتها، أوضحت مديرة الإشراف التربوي، نجلاء النفيعي، أن المسابقة إحدى مبادرات إدارة الإشراف التربوي والمنطلقة من القيم والمبادئ الداعية للنظافة والمحافظة على الصحة، والاهتمام بالبيئة.

وجاءت المبادرة لدعم وتعزيز المدارس في تفعيل المرافق المدرسية والتجهيزات المدرسية بما يدعم عمليتي التعليم والتعلم، وزرع القيم والمبادئ السامية في نفوس الطالبات والموظفات وتحسين وتطوير البيئة المدرسية لتوفير بيئة جاذبة للطالبات والموظفات، وتفعيل المرافق والتجهيزات المدرسية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتجويد مخرجات التعليم، وخلق روح المنافسة الهادفة بين المدارس بمنطقة الرياض، وتحفيز قائدات وموظفات وطالبات المدارس المحققة لنسب عالية في المسابقة.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تعلن فوز 57 مدرسة للبنات بجائزة البيئة المدرسية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فوز 57 مدرسة بجائزة مسابقة البيئة المدرسية السنوية في نسختها الرابعة للعام 1440/1441هـ، والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنات على مستوى مدارس المنطقة، تحت شعار "معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة".

وقالت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض للبنات، فتح العرفج، إن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص إدارة التعليم بالرياض على الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية، لتأثيرها الإيجابي على مستوى تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن لخدمة المجتمع.

وأضافت "العرفج" أنه يمكن الاستعلام عن المدارس الفائزة عبر الرابط التالي : https://docdro.id/DwIemNL

من جهتها، أوضحت مديرة الإشراف التربوي، نجلاء النفيعي، أن المسابقة إحدى مبادرات إدارة الإشراف التربوي والمنطلقة من القيم والمبادئ الداعية للنظافة والمحافظة على الصحة، والاهتمام بالبيئة.

وجاءت المبادرة لدعم وتعزيز المدارس في تفعيل المرافق المدرسية والتجهيزات المدرسية بما يدعم عمليتي التعليم والتعلم، وزرع القيم والمبادئ السامية في نفوس الطالبات والموظفات وتحسين وتطوير البيئة المدرسية لتوفير بيئة جاذبة للطالبات والموظفات، وتفعيل المرافق والتجهيزات المدرسية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتجويد مخرجات التعليم، وخلق روح المنافسة الهادفة بين المدارس بمنطقة الرياض، وتحفيز قائدات وموظفات وطالبات المدارس المحققة لنسب عالية في المسابقة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
04:46 PM

"تعليم الرياض" تعلن فوز 57 مدرسة للبنات بجائزة البيئة المدرسية

نظمت تحت شعار "معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فوز 57 مدرسة بجائزة مسابقة البيئة المدرسية السنوية في نسختها الرابعة للعام 1440/1441هـ، والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي للبنات على مستوى مدارس المنطقة، تحت شعار "معًا نحو بيئة آمنة ومحفزة".

وقالت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض للبنات، فتح العرفج، إن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص إدارة التعليم بالرياض على الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحسينها بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية، لتأثيرها الإيجابي على مستوى تعليم الطالبات وتطوير قدراتهن لخدمة المجتمع.

وأضافت "العرفج" أنه يمكن الاستعلام عن المدارس الفائزة عبر الرابط التالي : https://docdro.id/DwIemNL

من جهتها، أوضحت مديرة الإشراف التربوي، نجلاء النفيعي، أن المسابقة إحدى مبادرات إدارة الإشراف التربوي والمنطلقة من القيم والمبادئ الداعية للنظافة والمحافظة على الصحة، والاهتمام بالبيئة.

وجاءت المبادرة لدعم وتعزيز المدارس في تفعيل المرافق المدرسية والتجهيزات المدرسية بما يدعم عمليتي التعليم والتعلم، وزرع القيم والمبادئ السامية في نفوس الطالبات والموظفات وتحسين وتطوير البيئة المدرسية لتوفير بيئة جاذبة للطالبات والموظفات، وتفعيل المرافق والتجهيزات المدرسية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتجويد مخرجات التعليم، وخلق روح المنافسة الهادفة بين المدارس بمنطقة الرياض، وتحفيز قائدات وموظفات وطالبات المدارس المحققة لنسب عالية في المسابقة.

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