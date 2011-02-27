"الجنادرية".. إلزام الأطفال بسوار معلوماتي لسرعة التواصل مع ذويهم

فكرة لاقت نجاحاً كبيراً وأسهمت في الحد من فقدانهم

ألزمت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، كل طفل زائر للمهرجان؛ بارتداء سوار معلوماتي؛ لضمان سهولة وصول الجهات الأمنية لذوي الطفل في حال فقدانه لا سمح الله.

وأوضح عدد من الزائرين أن إدارة الجنادرية طبّقت السوار المعلوماتي، ولاقت نجاحاً كبيراً؛ خصوصاً أنها حدّت من ضياع الأطفال وفقدانهم في أوقات كثيرة؛ فيما أسهمت في سرعة التواصل مع ذوي الطفل المفقود بصفة عاجلة.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان فَتَح أبوابه للزوار من الرجال بدءاً من يوم الخميس الموافق 22/ 5/1439 إلى يوم الأحد 25/ 5/1439؛ فيما خصصت زيارة العائلات بدءاً من يوم الاثنين الموافق 26/ 5/1439 إلى يوم الأربعاء الموافق 12/ 6/ 1439 من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ11 مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى 12 مساء.