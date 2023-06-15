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في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية

مجموعة الدول الإفريقية تؤكد أن مقتل "فلويد" لا يمكن عدّه حادثاً فردياً

قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.


وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

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في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية
سبق

قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.


وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
06:40 PM

في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية

مجموعة الدول الإفريقية تؤكد أن مقتل "فلويد" لا يمكن عدّه حادثاً فردياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.


وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

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