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متظاهرون غاضبون يقطعون جسوراً وطرقاً في مدن عدة بالعراق

تواصلت عمليات الكر والفر عند مقتربات جسر الأحرار القريب

قطع متظاهرون غاضبون في محافظات كربلاء والنجف وذي قار والبصرة وبابل والديوانية، اليوم، طرقاً وجسوراً رئيسة مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة.

في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بقيام محتجين بقطع الطرق المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير بمحافظة البصرة بأقصى جنوب البلاد, كما قطع محتجون آخرون الطرق المؤدية إلى معمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وجسر الكزيزة المؤدي إلى مطار البصرة وجسر خالد الرابط بين مركز المدينة وبين قضاء شط العرب.

وفي مدينة الحلة، مركز محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد أقدم المتظاهرون الغاضبون صباح اليوم على قطع عدد من الطرق الرئيسة بالمدينة التي شهدت ليلة عنيفة استخدمت فيها القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين في مركز الاعتصام المقام بقرب أحد الجسور.

وفي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بجنوب غربي العراق، تواصلت صباح اليوم المواجهات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين وسط أنباء عن وقوع إصابات بين الجانبين.

وفي بغداد بدت ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات التقليدي" هادئة نسبيًا, فيما تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية عند مقتربات جسر الأحرار القريب.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إصابة أحد ضباطها وعشرة من منتسبيها نتيجة تعرضهم لهجوم بقنابل المولوتوف في أثناء محاولتهم إخماد حرائق اندلعت في شارع الرشيد ومنطقة حافظ القاضي بوسط بغداد.

متظاهرون غاضبون يقطعون جسوراً وطرقاً العراق

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متظاهرون غاضبون يقطعون جسوراً وطرقاً في مدن عدة بالعراق
سبق

قطع متظاهرون غاضبون في محافظات كربلاء والنجف وذي قار والبصرة وبابل والديوانية، اليوم، طرقاً وجسوراً رئيسة مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة.

في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بقيام محتجين بقطع الطرق المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير بمحافظة البصرة بأقصى جنوب البلاد, كما قطع محتجون آخرون الطرق المؤدية إلى معمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وجسر الكزيزة المؤدي إلى مطار البصرة وجسر خالد الرابط بين مركز المدينة وبين قضاء شط العرب.

وفي مدينة الحلة، مركز محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد أقدم المتظاهرون الغاضبون صباح اليوم على قطع عدد من الطرق الرئيسة بالمدينة التي شهدت ليلة عنيفة استخدمت فيها القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين في مركز الاعتصام المقام بقرب أحد الجسور.

وفي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بجنوب غربي العراق، تواصلت صباح اليوم المواجهات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين وسط أنباء عن وقوع إصابات بين الجانبين.

وفي بغداد بدت ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات التقليدي" هادئة نسبيًا, فيما تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية عند مقتربات جسر الأحرار القريب.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إصابة أحد ضباطها وعشرة من منتسبيها نتيجة تعرضهم لهجوم بقنابل المولوتوف في أثناء محاولتهم إخماد حرائق اندلعت في شارع الرشيد ومنطقة حافظ القاضي بوسط بغداد.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:10 PM

متظاهرون غاضبون يقطعون جسوراً وطرقاً في مدن عدة بالعراق

تواصلت عمليات الكر والفر عند مقتربات جسر الأحرار القريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قطع متظاهرون غاضبون في محافظات كربلاء والنجف وذي قار والبصرة وبابل والديوانية، اليوم، طرقاً وجسوراً رئيسة مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة.

في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بقيام محتجين بقطع الطرق المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير بمحافظة البصرة بأقصى جنوب البلاد, كما قطع محتجون آخرون الطرق المؤدية إلى معمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وجسر الكزيزة المؤدي إلى مطار البصرة وجسر خالد الرابط بين مركز المدينة وبين قضاء شط العرب.

وفي مدينة الحلة، مركز محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد أقدم المتظاهرون الغاضبون صباح اليوم على قطع عدد من الطرق الرئيسة بالمدينة التي شهدت ليلة عنيفة استخدمت فيها القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين في مركز الاعتصام المقام بقرب أحد الجسور.

وفي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بجنوب غربي العراق، تواصلت صباح اليوم المواجهات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين وسط أنباء عن وقوع إصابات بين الجانبين.

وفي بغداد بدت ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات التقليدي" هادئة نسبيًا, فيما تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية عند مقتربات جسر الأحرار القريب.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إصابة أحد ضباطها وعشرة من منتسبيها نتيجة تعرضهم لهجوم بقنابل المولوتوف في أثناء محاولتهم إخماد حرائق اندلعت في شارع الرشيد ومنطقة حافظ القاضي بوسط بغداد.

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