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أمسية شعرية للشعراء سارة الزين واللعبون وابن بيلا ومحرق

مساء الخميس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض

سيلتئم عاشقو الإبداع مساء الخميس القادم 19 ديسمبر الموافق 22 ربيع الآخر - بإذن الله - في أمسية شعرية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تنظمها مجموعة شركات أنوفا، وشركة جملون، وشركة ترجمة، ومنصة أريد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويشارك فيها الشعراء: سارة الزين من لبنان، ود. فواز اللعبون، والشاعر عبدالله بن بيلا، والشاعر الشاب عبدالرحمن محرق من جازان.

وصرحت المهندسة نوف الجريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (أنوفا)، بأن هذه الأمسية تأتي تماشيًا مع قيمة الإبداع، ودور القطاع الخاص الثقافي في دعم اللغة الشاعرة الراقية، وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي.

وذكرت المهندسة نوف الجريوي أنه تم توجيه الدعوة للمثقفين والمثقفات ومحبي الشعر ومحباته لحضور هذه الأمسية، والتفاعل مع مبدعيها ومبدعاتها.

أمسية شعرية مركز الملك فهد الثقافي الرياض

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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أمسية شعرية للشعراء سارة الزين واللعبون وابن بيلا ومحرق
سبق

سيلتئم عاشقو الإبداع مساء الخميس القادم 19 ديسمبر الموافق 22 ربيع الآخر - بإذن الله - في أمسية شعرية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تنظمها مجموعة شركات أنوفا، وشركة جملون، وشركة ترجمة، ومنصة أريد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويشارك فيها الشعراء: سارة الزين من لبنان، ود. فواز اللعبون، والشاعر عبدالله بن بيلا، والشاعر الشاب عبدالرحمن محرق من جازان.

وصرحت المهندسة نوف الجريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (أنوفا)، بأن هذه الأمسية تأتي تماشيًا مع قيمة الإبداع، ودور القطاع الخاص الثقافي في دعم اللغة الشاعرة الراقية، وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي.

وذكرت المهندسة نوف الجريوي أنه تم توجيه الدعوة للمثقفين والمثقفات ومحبي الشعر ومحباته لحضور هذه الأمسية، والتفاعل مع مبدعيها ومبدعاتها.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
10:11 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

أمسية شعرية للشعراء سارة الزين واللعبون وابن بيلا ومحرق

مساء الخميس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيلتئم عاشقو الإبداع مساء الخميس القادم 19 ديسمبر الموافق 22 ربيع الآخر - بإذن الله - في أمسية شعرية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تنظمها مجموعة شركات أنوفا، وشركة جملون، وشركة ترجمة، ومنصة أريد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويشارك فيها الشعراء: سارة الزين من لبنان، ود. فواز اللعبون، والشاعر عبدالله بن بيلا، والشاعر الشاب عبدالرحمن محرق من جازان.

وصرحت المهندسة نوف الجريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (أنوفا)، بأن هذه الأمسية تأتي تماشيًا مع قيمة الإبداع، ودور القطاع الخاص الثقافي في دعم اللغة الشاعرة الراقية، وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي.

وذكرت المهندسة نوف الجريوي أنه تم توجيه الدعوة للمثقفين والمثقفات ومحبي الشعر ومحباته لحضور هذه الأمسية، والتفاعل مع مبدعيها ومبدعاتها.

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