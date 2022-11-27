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الأمير "نواف بن محمد" يشارك في فعاليات الاتحاد الدولي لألعاب القوى

لتكريم النجوم المميزين والحفل الرياضي الذي ينظِّمه أمير موناكو

يشارك الأمير نواف بن محمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في الاحتفال السنوي للاتحاد الدولي بمناسبة تكريم النجوم المميزين، والحفل الرياضي الذي ينظمه أمير موناكو.

كما يشارك الأمير نواف في عدد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بألعاب القوى ونجومها، المنظَّمة في إمارة موناكو حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يحضر الأمير نواف بن محمد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إضافة إلى مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمؤسسة العالمية للتنمية الرياضية، التي يرأسها أمير موناكو ألبرت الثاني، وتهدف إلى تأسيس المشاريع الرياضية في الدول النامية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأمير "نواف بن محمد" يشارك في فعاليات الاتحاد الدولي لألعاب القوى
سبق

يشارك الأمير نواف بن محمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في الاحتفال السنوي للاتحاد الدولي بمناسبة تكريم النجوم المميزين، والحفل الرياضي الذي ينظمه أمير موناكو.

كما يشارك الأمير نواف في عدد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بألعاب القوى ونجومها، المنظَّمة في إمارة موناكو حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يحضر الأمير نواف بن محمد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إضافة إلى مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمؤسسة العالمية للتنمية الرياضية، التي يرأسها أمير موناكو ألبرت الثاني، وتهدف إلى تأسيس المشاريع الرياضية في الدول النامية.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
11:16 PM

الأمير "نواف بن محمد" يشارك في فعاليات الاتحاد الدولي لألعاب القوى

لتكريم النجوم المميزين والحفل الرياضي الذي ينظِّمه أمير موناكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك الأمير نواف بن محمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في الاحتفال السنوي للاتحاد الدولي بمناسبة تكريم النجوم المميزين، والحفل الرياضي الذي ينظمه أمير موناكو.

كما يشارك الأمير نواف في عدد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بألعاب القوى ونجومها، المنظَّمة في إمارة موناكو حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يحضر الأمير نواف بن محمد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إضافة إلى مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمؤسسة العالمية للتنمية الرياضية، التي يرأسها أمير موناكو ألبرت الثاني، وتهدف إلى تأسيس المشاريع الرياضية في الدول النامية.

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