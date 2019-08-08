النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العيادة الطبية لضيوف الملك تستقبل 500 حالة

الأطباء فحصوها وصرفوا لها العلاج اللازم

استقبلت العيادة الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 500 حالة طبية منذ قدوم الضيوف إلى العاصمة المقدسة، حيث تم فحصها من قبل أطباء العيادة وصرف العلاج اللازم.

وأفادت العيادة بأن أكثر الحالات التي تم علاجها هي التهاب الشعب الهوائية وحالات الصداع والتعب العام وبعض المراجعين من مرضى القلب والسكر والضغط وتم علاجها أو توجيهها إلى المستشفيات الجاهزة لاستقبالهم على مدار 24 ساعة، ولم يتم اكتشاف أي حالة وبائية.

وأوضحت الفحوص أن أكثر الأعراض عادية كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر والتهابات بسيطة وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب حالة واحدة تدخلت فيها الجراحة الطبية الطفيفة وتم علاجها في المقر دون تحويل المريض إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، كما قدمت العيادة الاستشارات الصحية للتغذية الصحيحة للضيوف.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل رعاية وراحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج، وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية مجانية بعد الكشف عن الحالة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أطباء مميزين لخدمة ضيوف خادم الحرمين.

يذكر أن العيادة الطبية يعمل فيها أكثر من خمسة أطباء وطبيبات وخمسة ممرضين وممرضات، على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعمون براحة وأمان خلال إقامتهم بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيادة الطبية لضيوف الملك تستقبل 500 حالة
سبق

استقبلت العيادة الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 500 حالة طبية منذ قدوم الضيوف إلى العاصمة المقدسة، حيث تم فحصها من قبل أطباء العيادة وصرف العلاج اللازم.

وأفادت العيادة بأن أكثر الحالات التي تم علاجها هي التهاب الشعب الهوائية وحالات الصداع والتعب العام وبعض المراجعين من مرضى القلب والسكر والضغط وتم علاجها أو توجيهها إلى المستشفيات الجاهزة لاستقبالهم على مدار 24 ساعة، ولم يتم اكتشاف أي حالة وبائية.

وأوضحت الفحوص أن أكثر الأعراض عادية كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر والتهابات بسيطة وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب حالة واحدة تدخلت فيها الجراحة الطبية الطفيفة وتم علاجها في المقر دون تحويل المريض إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، كما قدمت العيادة الاستشارات الصحية للتغذية الصحيحة للضيوف.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل رعاية وراحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج، وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية مجانية بعد الكشف عن الحالة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أطباء مميزين لخدمة ضيوف خادم الحرمين.

يذكر أن العيادة الطبية يعمل فيها أكثر من خمسة أطباء وطبيبات وخمسة ممرضين وممرضات، على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعمون براحة وأمان خلال إقامتهم بالمملكة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
03:33 PM

العيادة الطبية لضيوف الملك تستقبل 500 حالة

الأطباء فحصوها وصرفوا لها العلاج اللازم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - منى
0
618

استقبلت العيادة الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 500 حالة طبية منذ قدوم الضيوف إلى العاصمة المقدسة، حيث تم فحصها من قبل أطباء العيادة وصرف العلاج اللازم.

وأفادت العيادة بأن أكثر الحالات التي تم علاجها هي التهاب الشعب الهوائية وحالات الصداع والتعب العام وبعض المراجعين من مرضى القلب والسكر والضغط وتم علاجها أو توجيهها إلى المستشفيات الجاهزة لاستقبالهم على مدار 24 ساعة، ولم يتم اكتشاف أي حالة وبائية.

وأوضحت الفحوص أن أكثر الأعراض عادية كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر والتهابات بسيطة وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب حالة واحدة تدخلت فيها الجراحة الطبية الطفيفة وتم علاجها في المقر دون تحويل المريض إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، كما قدمت العيادة الاستشارات الصحية للتغذية الصحيحة للضيوف.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل رعاية وراحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج، وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية مجانية بعد الكشف عن الحالة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أطباء مميزين لخدمة ضيوف خادم الحرمين.

يذكر أن العيادة الطبية يعمل فيها أكثر من خمسة أطباء وطبيبات وخمسة ممرضين وممرضات، على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعمون براحة وأمان خلال إقامتهم بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,598
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,622
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,710

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة