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"ترامب" يرغب في مقابلة الجاسوس المسرِّب لمكالمته مع "زيلينسكي"

قال: "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس أمريكا؟ عواقب وخيمة!"

أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في مقابلة عنصر الاستخبارات الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، قال "ترامب" عبر "تويتر": "على غرار أيّ أمريكي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتّهمني وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات".

وتساءل الرئيس الأمريكي محذّراً: "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ عواقب وخيمة!".

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأنّ الرئيس الجمهوري طلبَ تدخّل أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدّث الديموقراطيّون والجمهوريّون عن صدقيّة هذا المخبر ويتبادلون اتّهاماتٍ بالفساد.

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو مع نظيره الأوكراني "زيلينسكي"، مارس "ترامب" ضغوطاً على كييف، على حَدّ قول الديموقراطيّين، رابطاً ضمناً التحقيق حول "بايدن" بصرف مساعدات أمريكيّة.

وفتح الديمقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقاً بحقّ "ترامب" بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتّى الآن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يرغب في مقابلة الجاسوس المسرِّب لمكالمته مع "زيلينسكي"
سبق

أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في مقابلة عنصر الاستخبارات الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، قال "ترامب" عبر "تويتر": "على غرار أيّ أمريكي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتّهمني وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات".

وتساءل الرئيس الأمريكي محذّراً: "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ عواقب وخيمة!".

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأنّ الرئيس الجمهوري طلبَ تدخّل أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدّث الديموقراطيّون والجمهوريّون عن صدقيّة هذا المخبر ويتبادلون اتّهاماتٍ بالفساد.

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو مع نظيره الأوكراني "زيلينسكي"، مارس "ترامب" ضغوطاً على كييف، على حَدّ قول الديموقراطيّين، رابطاً ضمناً التحقيق حول "بايدن" بصرف مساعدات أمريكيّة.

وفتح الديمقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقاً بحقّ "ترامب" بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتّى الآن.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
03:31 PM

"ترامب" يرغب في مقابلة الجاسوس المسرِّب لمكالمته مع "زيلينسكي"

قال: "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس أمريكا؟ عواقب وخيمة!"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في مقابلة عنصر الاستخبارات الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، قال "ترامب" عبر "تويتر": "على غرار أيّ أمريكي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتّهمني وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات".

وتساءل الرئيس الأمريكي محذّراً: "هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ عواقب وخيمة!".

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأنّ الرئيس الجمهوري طلبَ تدخّل أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدّث الديموقراطيّون والجمهوريّون عن صدقيّة هذا المخبر ويتبادلون اتّهاماتٍ بالفساد.

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو مع نظيره الأوكراني "زيلينسكي"، مارس "ترامب" ضغوطاً على كييف، على حَدّ قول الديموقراطيّين، رابطاً ضمناً التحقيق حول "بايدن" بصرف مساعدات أمريكيّة.

وفتح الديمقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقاً بحقّ "ترامب" بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتّى الآن.

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