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دعم وحثّ على المزيد.. شاهد محافظ ينبع في زيارة لمشاريع رواد الأعمال

قال: المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي وأدوات التوظيف

زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مساء أمس الأربعاء، عددًا من مشاريع رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم؛ بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية وممثل معهد ريادة.

وحث "السحيمي"، رواد ورائدات الأعمال على بذل مزيد من الجهد لتنمية وتطوير مشاريعهم بشكل مستمر؛ مؤكدًا دعمهم وتذليل التحديات التي تواجههم؛ مبينًا أن المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ينبع محافظ ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعم وحثّ على المزيد.. شاهد محافظ ينبع في زيارة لمشاريع رواد الأعمال
سبق

زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مساء أمس الأربعاء، عددًا من مشاريع رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم؛ بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية وممثل معهد ريادة.

وحث "السحيمي"، رواد ورائدات الأعمال على بذل مزيد من الجهد لتنمية وتطوير مشاريعهم بشكل مستمر؛ مؤكدًا دعمهم وتذليل التحديات التي تواجههم؛ مبينًا أن المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:45 AM

دعم وحثّ على المزيد.. شاهد محافظ ينبع في زيارة لمشاريع رواد الأعمال

قال: المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي وأدوات التوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مساء أمس الأربعاء، عددًا من مشاريع رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم؛ بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية وممثل معهد ريادة.

وحث "السحيمي"، رواد ورائدات الأعمال على بذل مزيد من الجهد لتنمية وتطوير مشاريعهم بشكل مستمر؛ مؤكدًا دعمهم وتذليل التحديات التي تواجههم؛ مبينًا أن المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

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