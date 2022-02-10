دعم وحثّ على المزيد.. شاهد محافظ ينبع في زيارة لمشاريع رواد الأعمال

قال: المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي وأدوات التوظيف

زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مساء أمس الأربعاء، عددًا من مشاريع رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم؛ بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية وممثل معهد ريادة.

وحث "السحيمي"، رواد ورائدات الأعمال على بذل مزيد من الجهد لتنمية وتطوير مشاريعهم بشكل مستمر؛ مؤكدًا دعمهم وتذليل التحديات التي تواجههم؛ مبينًا أن المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.