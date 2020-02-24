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"البريد السعودي" يسلّم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات‎

خدمات لوجستية يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة بجميع المناطق

استطاع البريد السعودي تسليم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات إثر الاتفاقيات التي وقّعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل: تجديد الجوازات والإقامات، وخدمة مقيم، وكذلك سجل الأسرة، وشهادة الميلاد، إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمرارًا لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية، في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، وجرى خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة "الميل الأخير"؛ لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.

البريد السعودي المديرية العامة للجوازات الإدارة العامة للأحوال المدنية الإدارة العامة للمرور المديرية العامة للسجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريد السعودي" يسلّم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات‎
سبق

استطاع البريد السعودي تسليم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات إثر الاتفاقيات التي وقّعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل: تجديد الجوازات والإقامات، وخدمة مقيم، وكذلك سجل الأسرة، وشهادة الميلاد، إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمرارًا لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية، في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، وجرى خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة "الميل الأخير"؛ لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:00 PM

"البريد السعودي" يسلّم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات‎

خدمات لوجستية يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة بجميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استطاع البريد السعودي تسليم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية للمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للأحوال المدنية، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للسجون خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخدمات إثر الاتفاقيات التي وقّعها البريد السعودي مع الجهات الحكومية منذ سنوات، في حين تنوعت الوثائق التي تم تسليمها لتشمل: تجديد الجوازات والإقامات، وخدمة مقيم، وكذلك سجل الأسرة، وشهادة الميلاد، إضافة إلى تجديد رخص القيادة وتجديد رخص السير.

واستمرارًا لهذه الخدمات اللوجستية وقّع البريد هذا العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والمجلس الصحي السعودي لتقديم خدماته اللوجستية، في استلام وتوصيل الوثائق الحكومية لهذه الجهات.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي: نعتز بخدمة الجهات الحكومية، وأن نكون شركاء نجاح التحول في الحكومة الرقمية من خلال منتجاتنا وخدماتنا اللوجستية والبريدية المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الخدمات اللوجستية والبريدية لمؤسسة البريد السعودي يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، وجرى خلال الفترة الماضية توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة "الميل الأخير"؛ لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.

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