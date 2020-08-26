النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "بيئة المدينة" يتفقد وحدة مركز "الفقرة" ويخصص موقعًا للنحالين

ناقش المعوقات بالمنطقة مبديًا دعمه اللامحدود

قام أيمن بن محمد السيد، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم بزيارة تفقدية لوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، واطلع على المشاريع المقترحة للمنطقة كاختيار موقع لتربية تكاثر الملكات للنحالين، وكذلك موقع لمتنزه وطني يخدم أهالي المنطقة، واتخاذ السبل للمحافظة على البيئة بالمنطقة.

كما تطرق لمناقشة المعوقات التي قد تواجه المنطقة، مبديًا دعمه اللامحدود لمثل تلك المشاريع، ومختتمًا زيارته بتوجيه الشكر لمدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، ولجميع العاملين بالوحدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "بيئة المدينة" يتفقد وحدة مركز "الفقرة" ويخصص موقعًا للنحالين
سبق

قام أيمن بن محمد السيد، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم بزيارة تفقدية لوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، واطلع على المشاريع المقترحة للمنطقة كاختيار موقع لتربية تكاثر الملكات للنحالين، وكذلك موقع لمتنزه وطني يخدم أهالي المنطقة، واتخاذ السبل للمحافظة على البيئة بالمنطقة.

كما تطرق لمناقشة المعوقات التي قد تواجه المنطقة، مبديًا دعمه اللامحدود لمثل تلك المشاريع، ومختتمًا زيارته بتوجيه الشكر لمدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، ولجميع العاملين بالوحدة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:32 PM

مدير "بيئة المدينة" يتفقد وحدة مركز "الفقرة" ويخصص موقعًا للنحالين

ناقش المعوقات بالمنطقة مبديًا دعمه اللامحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
208

قام أيمن بن محمد السيد، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم بزيارة تفقدية لوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، واطلع على المشاريع المقترحة للمنطقة كاختيار موقع لتربية تكاثر الملكات للنحالين، وكذلك موقع لمتنزه وطني يخدم أهالي المنطقة، واتخاذ السبل للمحافظة على البيئة بالمنطقة.

كما تطرق لمناقشة المعوقات التي قد تواجه المنطقة، مبديًا دعمه اللامحدود لمثل تلك المشاريع، ومختتمًا زيارته بتوجيه الشكر لمدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، ولجميع العاملين بالوحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,965

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة