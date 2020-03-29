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سفير المملكة لدى عمّان يثمّن اهتمام الحكومة الأردنية بالسعوديين المقيمين هناك

عدد من الطلاب السعوديين مُنحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم

ثمّن سفير المملكة لدى عمّان نايف بن بندر السديري؛ اهتمام الحكومة الأردنية بالمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد؛ قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال الاتصال بحث أوضاع المواطنين المقيمين في الأردن، واستعداد وزارة الداخلية الأردنية والأجهزة المعنية تلبية متطلباتهم في حال واجهتهم أي مشكلة من جرّاء حظر التجوّل المفروض في الأردن.

وأفاد الوزير سلامة؛ بأن عدداً من الطلاب السعوديين مُنحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم خاصة الدارسين منهم في الجامعات الأردنية الواقعة في محافظة إربد -شمالي البلاد، مبيناً أنه تم الايعاز لمحافظ إربد تسهيل وتوفير كل السبل اللازمة للطلاب السعوديين لكي يتمكنوا من التنقل والحصول على كل ما يحتاجون إليه.

الأردن نايف بن بندر السديري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة لدى عمّان يثمّن اهتمام الحكومة الأردنية بالسعوديين المقيمين هناك
سبق

ثمّن سفير المملكة لدى عمّان نايف بن بندر السديري؛ اهتمام الحكومة الأردنية بالمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد؛ قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال الاتصال بحث أوضاع المواطنين المقيمين في الأردن، واستعداد وزارة الداخلية الأردنية والأجهزة المعنية تلبية متطلباتهم في حال واجهتهم أي مشكلة من جرّاء حظر التجوّل المفروض في الأردن.

وأفاد الوزير سلامة؛ بأن عدداً من الطلاب السعوديين مُنحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم خاصة الدارسين منهم في الجامعات الأردنية الواقعة في محافظة إربد -شمالي البلاد، مبيناً أنه تم الايعاز لمحافظ إربد تسهيل وتوفير كل السبل اللازمة للطلاب السعوديين لكي يتمكنوا من التنقل والحصول على كل ما يحتاجون إليه.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:20 PM

سفير المملكة لدى عمّان يثمّن اهتمام الحكومة الأردنية بالسعوديين المقيمين هناك

عدد من الطلاب السعوديين مُنحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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ثمّن سفير المملكة لدى عمّان نايف بن بندر السديري؛ اهتمام الحكومة الأردنية بالمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد؛ قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال الاتصال بحث أوضاع المواطنين المقيمين في الأردن، واستعداد وزارة الداخلية الأردنية والأجهزة المعنية تلبية متطلباتهم في حال واجهتهم أي مشكلة من جرّاء حظر التجوّل المفروض في الأردن.

وأفاد الوزير سلامة؛ بأن عدداً من الطلاب السعوديين مُنحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم خاصة الدارسين منهم في الجامعات الأردنية الواقعة في محافظة إربد -شمالي البلاد، مبيناً أنه تم الايعاز لمحافظ إربد تسهيل وتوفير كل السبل اللازمة للطلاب السعوديين لكي يتمكنوا من التنقل والحصول على كل ما يحتاجون إليه.

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