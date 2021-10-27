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3 شركات وطنية وأجنبية تفوز بجوائز تحدّي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام"

ستتسلمها خلال حفل يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة.. السبت

أعلن تحدي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام" الذي تنفذه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، عن فوز ثلاث شركات وطنية وأجنبية بجوائزه، التي سيتم تسليمها لهم خلال حفل يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة يوم السبت المقبل في الرياض.

وجاءت في المركز الأول شركة البرمجيات البريطانية فاكتماتا؛ حيث حصلت على الجائزة الكبرى وقدرها 300 ألف ريال، بعدما نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الضار على الإنترنت وتجميع المواضيع.

وحلت مؤسستا غربل وصحافة السعوديتان في المركزين الثاني والثالث؛ بعدما نجحت "غربل" في تطوير أداة للكشف عن الرسائل الإلكترونية المزعجة، والتخلص من تداخل الموجات من أجل إيجاد تجربة سلسة في مجال الشبكات الاجتماعية، في حين ابتكرت "صحافة" تقنية من شأنها مساعدة الصحافيين في تطوير محتوى ذي جودة عالية استناداً إلى معلومات دقيقة.

يذكر أنه تأهل للتصفيات النهائية في المسابقة 15 مشاركًا في قائمة تضم شركات وطنية وأجنبية ناشئة، قامت بعرض أفكارها أمام لجنة من المختصين.

وقد كانت المشاركة في مسابقة الابتكار من دول مختلفة من العالم شملت: أمريكا وبريطانيا وباكستان، وتجاوز عدد المشاركين 700 مشارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 شركات وطنية وأجنبية تفوز بجوائز تحدّي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام"
سبق

أعلن تحدي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام" الذي تنفذه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، عن فوز ثلاث شركات وطنية وأجنبية بجوائزه، التي سيتم تسليمها لهم خلال حفل يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة يوم السبت المقبل في الرياض.

وجاءت في المركز الأول شركة البرمجيات البريطانية فاكتماتا؛ حيث حصلت على الجائزة الكبرى وقدرها 300 ألف ريال، بعدما نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الضار على الإنترنت وتجميع المواضيع.

وحلت مؤسستا غربل وصحافة السعوديتان في المركزين الثاني والثالث؛ بعدما نجحت "غربل" في تطوير أداة للكشف عن الرسائل الإلكترونية المزعجة، والتخلص من تداخل الموجات من أجل إيجاد تجربة سلسة في مجال الشبكات الاجتماعية، في حين ابتكرت "صحافة" تقنية من شأنها مساعدة الصحافيين في تطوير محتوى ذي جودة عالية استناداً إلى معلومات دقيقة.

يذكر أنه تأهل للتصفيات النهائية في المسابقة 15 مشاركًا في قائمة تضم شركات وطنية وأجنبية ناشئة، قامت بعرض أفكارها أمام لجنة من المختصين.

وقد كانت المشاركة في مسابقة الابتكار من دول مختلفة من العالم شملت: أمريكا وبريطانيا وباكستان، وتجاوز عدد المشاركين 700 مشارك.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
04:25 PM

3 شركات وطنية وأجنبية تفوز بجوائز تحدّي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام"

ستتسلمها خلال حفل يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة.. السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحدي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام" الذي تنفذه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، عن فوز ثلاث شركات وطنية وأجنبية بجوائزه، التي سيتم تسليمها لهم خلال حفل يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة يوم السبت المقبل في الرياض.

وجاءت في المركز الأول شركة البرمجيات البريطانية فاكتماتا؛ حيث حصلت على الجائزة الكبرى وقدرها 300 ألف ريال، بعدما نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الضار على الإنترنت وتجميع المواضيع.

وحلت مؤسستا غربل وصحافة السعوديتان في المركزين الثاني والثالث؛ بعدما نجحت "غربل" في تطوير أداة للكشف عن الرسائل الإلكترونية المزعجة، والتخلص من تداخل الموجات من أجل إيجاد تجربة سلسة في مجال الشبكات الاجتماعية، في حين ابتكرت "صحافة" تقنية من شأنها مساعدة الصحافيين في تطوير محتوى ذي جودة عالية استناداً إلى معلومات دقيقة.

يذكر أنه تأهل للتصفيات النهائية في المسابقة 15 مشاركًا في قائمة تضم شركات وطنية وأجنبية ناشئة، قامت بعرض أفكارها أمام لجنة من المختصين.

وقد كانت المشاركة في مسابقة الابتكار من دول مختلفة من العالم شملت: أمريكا وبريطانيا وباكستان، وتجاوز عدد المشاركين 700 مشارك.

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