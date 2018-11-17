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وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مصفاة لتكرير النفط في موسكو

استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة ولا أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طواقم الإطفاء أخمدت اليوم، حريقاً اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.

وأضافت، أن الحريق استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قبل أن يتمكّن عمال الإطفاء من إخماده، وأنه لا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقوم المصفاة بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنوياً، وتملكها شركة "جازبروم" نفط؛ الذراع النفطية لشركة "جازبروم" الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الحريق اندلع في مكانيْن من بينهما وحدة التكسير التي تنتج الوقود.. ولم تصدر شركة "جازبروم نفط" تعليقاً حتى الآن.

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وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مصفاة لتكرير النفط في موسكو
سبق

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طواقم الإطفاء أخمدت اليوم، حريقاً اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.

وأضافت، أن الحريق استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قبل أن يتمكّن عمال الإطفاء من إخماده، وأنه لا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقوم المصفاة بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنوياً، وتملكها شركة "جازبروم" نفط؛ الذراع النفطية لشركة "جازبروم" الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الحريق اندلع في مكانيْن من بينهما وحدة التكسير التي تنتج الوقود.. ولم تصدر شركة "جازبروم نفط" تعليقاً حتى الآن.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
12:57 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
01:16 PM

وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مصفاة لتكرير النفط في موسكو

استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة ولا أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طواقم الإطفاء أخمدت اليوم، حريقاً اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.

وأضافت، أن الحريق استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قبل أن يتمكّن عمال الإطفاء من إخماده، وأنه لا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقوم المصفاة بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنوياً، وتملكها شركة "جازبروم" نفط؛ الذراع النفطية لشركة "جازبروم" الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الحريق اندلع في مكانيْن من بينهما وحدة التكسير التي تنتج الوقود.. ولم تصدر شركة "جازبروم نفط" تعليقاً حتى الآن.

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