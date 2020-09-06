سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الأول للعام الجامعي 1442هـ، أكثر من 13 ألف جلسة افتراضية إضافة إلى تسجيل 2480 عضو هيئة تدريس، و54196 طالبًا وطالبة، فيما تم تسجيل 14569 شعبة دراسية إلكترونية. وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، سير العملية التعليمية في الجامعة إلكترونيًّا وفق الضوابط والخطط المحددة، مشيرًا إلى أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة ممارس التعلم الإلكتروني لـ 272 عضو هيئة تدريس، وكذلك دورة استخدام نظام الفصول الافتراضية ultra والتي استفاد منها 25 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى دورة تهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ 497 عضو هيئة تدريس، و119 عضو هيئة تدريس أيضًا في دورة effective use of blackboard، إضافة إلى 10 دورات للطلاب والطالبات المستجدين استفاد منها 4448 طالبًا وطالبة. كما قدمت العمادة 12 حقيبة تدريبية للطلاب والطالبات، إضافة إلى 233 فيديو تعليميًا لأعضاء هيئة التدريس عبر قناة تمكين، و44 فيديو تعليميًا للطلاب، والتي بلغ عدد المشاهدات لها في الأسبوع الأول 33537 مستفيدًا ومستفيدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-06 سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الأول للعام الجامعي 1442هـ، أكثر من 13 ألف جلسة افتراضية إضافة إلى تسجيل 2480 عضو هيئة تدريس، و54196 طالبًا وطالبة، فيما تم تسجيل 14569 شعبة دراسية إلكترونية.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، سير العملية التعليمية في الجامعة إلكترونيًّا وفق الضوابط والخطط المحددة، مشيرًا إلى أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة ممارس التعلم الإلكتروني لـ 272 عضو هيئة تدريس، وكذلك دورة استخدام نظام الفصول الافتراضية ultra والتي استفاد منها 25 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى دورة تهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ 497 عضو هيئة تدريس، و119 عضو هيئة تدريس أيضًا في دورة effective use of blackboard، إضافة إلى 10 دورات للطلاب والطالبات المستجدين استفاد منها 4448 طالبًا وطالبة.

كما قدمت العمادة 12 حقيبة تدريبية للطلاب والطالبات، إضافة إلى 233 فيديو تعليميًا لأعضاء هيئة التدريس عبر قناة تمكين، و44 فيديو تعليميًا للطلاب، والتي بلغ عدد المشاهدات لها في الأسبوع الأول 33537 مستفيدًا ومستفيدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:57 PM

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع قدمت العمادة 12 حقيبة تدريبية للطلاب والطالبات إضافة إلى 233 فيديو تعليميًا





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سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الأول للعام الجامعي 1442هـ، أكثر من 13 ألف جلسة افتراضية إضافة إلى تسجيل 2480 عضو هيئة تدريس، و54196 طالبًا وطالبة، فيما تم تسجيل 14569 شعبة دراسية إلكترونية.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، سير العملية التعليمية في الجامعة إلكترونيًّا وفق الضوابط والخطط المحددة، مشيرًا إلى أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، شملت دورة ممارس التعلم الإلكتروني لـ 272 عضو هيئة تدريس، وكذلك دورة استخدام نظام الفصول الافتراضية ultra والتي استفاد منها 25 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى دورة تهيئة المقرر والطلاب لبدء التدريس الإلكتروني لـ 497 عضو هيئة تدريس، و119 عضو هيئة تدريس أيضًا في دورة effective use of blackboard، إضافة إلى 10 دورات للطلاب والطالبات المستجدين استفاد منها 4448 طالبًا وطالبة.

كما قدمت العمادة 12 حقيبة تدريبية للطلاب والطالبات، إضافة إلى 233 فيديو تعليميًا لأعضاء هيئة التدريس عبر قناة تمكين، و44 فيديو تعليميًا للطلاب، والتي بلغ عدد المشاهدات لها في الأسبوع الأول 33537 مستفيدًا ومستفيدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.