48 ساعة في الغوطة الشرقية .. 250 قتيلاً مدنياً وأمريكا تكتفي بالقلق

فرنسا تحذّر: نتجه نحو فاجعة إنسانية ونتوقع الأسوأ .. حالة طوارئ قصوى

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن 250 شخصاً قُتلوا في قصفٍ على منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق في 48 ساعة منذ ليل الأحد.

وقال المرصد إن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط في يومين منذ هجوم كيماوي في 2013 على المنطقة المحاصرة أودى بحياة المئات، مضيفاً أن 106 أشخاص قُتلوا في القصف الثلاثاء.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "بالغ قلقها" إزاء تصاعد هجمات النظام السوري وروسيا على الغوطة الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت؛ للصحافيين، إن "وقف العنف يجب أن يبدأ الآن"، منتقدة ما وصفته بـ "سياسة الحصار والتجويع" التي يمارسها نظام بشار الأسد؛ كما أشارت نويرت؛ إلى أن القصف "مقلق للغاية".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان؛ أن "الوضع في سوريا يتدهور بشكل ملحوظ"، محذراً من أنه "إذا لم يطرأ عنصر جديد، فإننا نتجه نحو فاجعة إنسانية".

وقال لودريان؛ أمام البرلمان بحسبما نقلت "العربية نت" عن وكالات الأنباء: "هناك حالة طارئة قصوى في هذا الصدد، لهذا السبب سأتوجه إلى موسكو وطهران (حليفتَي نظام الأسد) في الأيام المقبلة بناءً على طلب من الرئيس".

وأضاف: "بنظري علينا أن نتوقع الأسوأ والسبب يعود إلى انسداد العملية السياسية .. كل الظروف تدفع نحو تأزيم الوضع".