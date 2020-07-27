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أمير نجران يتابع تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة

وجّه بسرعة رفع الأضرار بصفة عاجلة

تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة مساء أمس.

ووجّه برفع الأضرار الناجمة عن ذلك بصفة عاجلة، والعمل وفق ما جرى إقراره في لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة برئاسته.

وقال المدير العام لفرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية لشؤون الأرصاد، صالح بن راشد الفهيد، إن المنطقة شهدت حالة عدم استقرار جوي، تشكلت من السحب المنخفضة والمتوسطة، تخللتها سحب ركامية رعدية ممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، هطلت حينها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من غرب ووسط منطقة نجران.

وطمأن المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، بعدم تسجيل خسائر بشرية أو حالات غرق في الأودية، سوى حالة فقدان مواطن بمركز عاكفة، فيما لا تزال فرق البحث تؤدي مهامها للعثور عليه.

وكشف أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، عن رصد ١٩ تجمعاً خطراً للمياه، و١٣ تجمعاً متوسطة الخطورة.

ونُشرت فرق طوارئ تضم ٤٧٠ عنصراً لاحتواء المشكلات التي خلفتها هذه الحالة المطرية، مدعومة بنحو ٥٥ مضخة لسحب المياه، و٢١٠ معدات وآليات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، استمرار عمل ١٤ فرقة للصيانة في إزالة الانهيارات الصخرية، وإعادة انسيابية الحركة المرورية في الطرق المتضررة والمتأثرة، مشيرا إلى أن عقود الصيانة بالمنطقة تغطي ألفين و٦٨٨ كيلومتراً تمثل مجموع أطوال الطرق بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يتابع تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة
سبق

تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة مساء أمس.

ووجّه برفع الأضرار الناجمة عن ذلك بصفة عاجلة، والعمل وفق ما جرى إقراره في لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة برئاسته.

وقال المدير العام لفرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية لشؤون الأرصاد، صالح بن راشد الفهيد، إن المنطقة شهدت حالة عدم استقرار جوي، تشكلت من السحب المنخفضة والمتوسطة، تخللتها سحب ركامية رعدية ممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، هطلت حينها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من غرب ووسط منطقة نجران.

وطمأن المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، بعدم تسجيل خسائر بشرية أو حالات غرق في الأودية، سوى حالة فقدان مواطن بمركز عاكفة، فيما لا تزال فرق البحث تؤدي مهامها للعثور عليه.

وكشف أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، عن رصد ١٩ تجمعاً خطراً للمياه، و١٣ تجمعاً متوسطة الخطورة.

ونُشرت فرق طوارئ تضم ٤٧٠ عنصراً لاحتواء المشكلات التي خلفتها هذه الحالة المطرية، مدعومة بنحو ٥٥ مضخة لسحب المياه، و٢١٠ معدات وآليات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، استمرار عمل ١٤ فرقة للصيانة في إزالة الانهيارات الصخرية، وإعادة انسيابية الحركة المرورية في الطرق المتضررة والمتأثرة، مشيرا إلى أن عقود الصيانة بالمنطقة تغطي ألفين و٦٨٨ كيلومتراً تمثل مجموع أطوال الطرق بالمنطقة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:23 PM

أمير نجران يتابع تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة

وجّه بسرعة رفع الأضرار بصفة عاجلة

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هادي آل كليب - نجران
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تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة مساء أمس.

ووجّه برفع الأضرار الناجمة عن ذلك بصفة عاجلة، والعمل وفق ما جرى إقراره في لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة برئاسته.

وقال المدير العام لفرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية لشؤون الأرصاد، صالح بن راشد الفهيد، إن المنطقة شهدت حالة عدم استقرار جوي، تشكلت من السحب المنخفضة والمتوسطة، تخللتها سحب ركامية رعدية ممطرة، مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، هطلت حينها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من غرب ووسط منطقة نجران.

وطمأن المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، بعدم تسجيل خسائر بشرية أو حالات غرق في الأودية، سوى حالة فقدان مواطن بمركز عاكفة، فيما لا تزال فرق البحث تؤدي مهامها للعثور عليه.

وكشف أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، عن رصد ١٩ تجمعاً خطراً للمياه، و١٣ تجمعاً متوسطة الخطورة.

ونُشرت فرق طوارئ تضم ٤٧٠ عنصراً لاحتواء المشكلات التي خلفتها هذه الحالة المطرية، مدعومة بنحو ٥٥ مضخة لسحب المياه، و٢١٠ معدات وآليات.

وأكد المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، استمرار عمل ١٤ فرقة للصيانة في إزالة الانهيارات الصخرية، وإعادة انسيابية الحركة المرورية في الطرق المتضررة والمتأثرة، مشيرا إلى أن عقود الصيانة بالمنطقة تغطي ألفين و٦٨٨ كيلومتراً تمثل مجموع أطوال الطرق بالمنطقة.

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