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يحبس الأنفاس وشاهده 6 ملايين.. فيديو هبوط طائرة قطرية في مطار لندن

أثار الطيار القطري، خليفة آل ثاني؛ إعجاباً كبيراً، بعد سيطرته على الطائرة التي كان يقودها وهبوطه بسلامٍ في مطار هيثرو بلندن، رغم قوة الرياح التي واجهته بسبب العاصفة "يونيس".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رصد مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، حيث كانت طائرة من طراز بوينغ 777، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بصدد الهبوط في مطار العاصمة البريطانية، وسط رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة.

وكان كابتن الطائرة الشيخ خليفة آل ثاني؛ قد وضع كاميرا في قمرة القيادة قبل وصوله إلى المطار، صوّرته بينما كان يحافظ على طائرته عند هبوطها على المدرج، وسط رياح شديدة.

وتظهر اللقطات الكابتن آل ثاني؛ يضع إحدى يديه على جهاز التحكم، والأخرى على دواسة الوقود الضخمة للطائرة، واضطر الكابتن إلى إجراء تعديلات مستمرة لمواجهة الرياح العاتية.

ونشر آل ثاني؛ مقطع الفيديو الخاص به في قمرة القيادة على "إنستغرام"، وقال: "شكراً جزيلاً لـ "Big Jet Tv " على التغطية الرائعة اليوم، واللقطات الخارجية".

وشاهد 6.3 مليون شخص البث المباشر للطائرة على قناة "Big Jet TV"، حيث كانت تصارع عاصفة "يونيس"، بعد 8 ساعات من عدم هبوط أيّ طائرة في هذا المطار بسبب الأحوال الجوية السيئة للغاية.

واضطرت العشرات من الطائرات إلى التخلي عن اقترابها من مطار هيثرو أمس السبت؛ لأن الرياح تجاوزت المستويات الآمنة.

الطيار القطري خليفة آل ثاني

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يحبس الأنفاس وشاهده 6 ملايين.. فيديو هبوط طائرة قطرية في مطار لندن
سبق

أثار الطيار القطري، خليفة آل ثاني؛ إعجاباً كبيراً، بعد سيطرته على الطائرة التي كان يقودها وهبوطه بسلامٍ في مطار هيثرو بلندن، رغم قوة الرياح التي واجهته بسبب العاصفة "يونيس".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رصد مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، حيث كانت طائرة من طراز بوينغ 777، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بصدد الهبوط في مطار العاصمة البريطانية، وسط رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة.

وكان كابتن الطائرة الشيخ خليفة آل ثاني؛ قد وضع كاميرا في قمرة القيادة قبل وصوله إلى المطار، صوّرته بينما كان يحافظ على طائرته عند هبوطها على المدرج، وسط رياح شديدة.

وتظهر اللقطات الكابتن آل ثاني؛ يضع إحدى يديه على جهاز التحكم، والأخرى على دواسة الوقود الضخمة للطائرة، واضطر الكابتن إلى إجراء تعديلات مستمرة لمواجهة الرياح العاتية.

ونشر آل ثاني؛ مقطع الفيديو الخاص به في قمرة القيادة على "إنستغرام"، وقال: "شكراً جزيلاً لـ "Big Jet Tv " على التغطية الرائعة اليوم، واللقطات الخارجية".

وشاهد 6.3 مليون شخص البث المباشر للطائرة على قناة "Big Jet TV"، حيث كانت تصارع عاصفة "يونيس"، بعد 8 ساعات من عدم هبوط أيّ طائرة في هذا المطار بسبب الأحوال الجوية السيئة للغاية.

واضطرت العشرات من الطائرات إلى التخلي عن اقترابها من مطار هيثرو أمس السبت؛ لأن الرياح تجاوزت المستويات الآمنة.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:52 PM

يحبس الأنفاس وشاهده 6 ملايين.. فيديو هبوط طائرة قطرية في مطار لندن

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
1,970

أثار الطيار القطري، خليفة آل ثاني؛ إعجاباً كبيراً، بعد سيطرته على الطائرة التي كان يقودها وهبوطه بسلامٍ في مطار هيثرو بلندن، رغم قوة الرياح التي واجهته بسبب العاصفة "يونيس".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رصد مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، حيث كانت طائرة من طراز بوينغ 777، تابعة للخطوط الجوية القطرية، بصدد الهبوط في مطار العاصمة البريطانية، وسط رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة.

وكان كابتن الطائرة الشيخ خليفة آل ثاني؛ قد وضع كاميرا في قمرة القيادة قبل وصوله إلى المطار، صوّرته بينما كان يحافظ على طائرته عند هبوطها على المدرج، وسط رياح شديدة.

وتظهر اللقطات الكابتن آل ثاني؛ يضع إحدى يديه على جهاز التحكم، والأخرى على دواسة الوقود الضخمة للطائرة، واضطر الكابتن إلى إجراء تعديلات مستمرة لمواجهة الرياح العاتية.

ونشر آل ثاني؛ مقطع الفيديو الخاص به في قمرة القيادة على "إنستغرام"، وقال: "شكراً جزيلاً لـ "Big Jet Tv " على التغطية الرائعة اليوم، واللقطات الخارجية".

وشاهد 6.3 مليون شخص البث المباشر للطائرة على قناة "Big Jet TV"، حيث كانت تصارع عاصفة "يونيس"، بعد 8 ساعات من عدم هبوط أيّ طائرة في هذا المطار بسبب الأحوال الجوية السيئة للغاية.

واضطرت العشرات من الطائرات إلى التخلي عن اقترابها من مطار هيثرو أمس السبت؛ لأن الرياح تجاوزت المستويات الآمنة.

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