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الهند تحتل 4 قمم جبلية في منطقة الحدود المتنازع عليها مع الصين

بكين اتهمت نيودلهي بتجاوز خط السيطرة

أعلن مسؤول هندي بارز اليوم (الثلاثاء)، أن القوات الهندية انتشرت على أربع قمم جبلية استراتيجية، بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يلقي الضوء على التوتر المحتدم بين البلدين.

وذكر المسؤول، الذي أاطلع على أحدث التطورات، أن "تحرك القوات الهندية جاءت ردًا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر السبت الماضي".

وأضاف أن "القوات الهندية احتلت أربع قمم، داخل الجانب الهندي من خط الحدود".

وبين المسؤول الهندي أن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة باسم السفارة في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب استفزازات صارخة.

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

الهند القوات الهندية

الرئيسية/ محطات

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الهند تحتل 4 قمم جبلية في منطقة الحدود المتنازع عليها مع الصين
سبق

أعلن مسؤول هندي بارز اليوم (الثلاثاء)، أن القوات الهندية انتشرت على أربع قمم جبلية استراتيجية، بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يلقي الضوء على التوتر المحتدم بين البلدين.

وذكر المسؤول، الذي أاطلع على أحدث التطورات، أن "تحرك القوات الهندية جاءت ردًا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر السبت الماضي".

وأضاف أن "القوات الهندية احتلت أربع قمم، داخل الجانب الهندي من خط الحدود".

وبين المسؤول الهندي أن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة باسم السفارة في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب استفزازات صارخة.

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
07:58 PM

الهند تحتل 4 قمم جبلية في منطقة الحدود المتنازع عليها مع الصين

بكين اتهمت نيودلهي بتجاوز خط السيطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول هندي بارز اليوم (الثلاثاء)، أن القوات الهندية انتشرت على أربع قمم جبلية استراتيجية، بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يلقي الضوء على التوتر المحتدم بين البلدين.

وذكر المسؤول، الذي أاطلع على أحدث التطورات، أن "تحرك القوات الهندية جاءت ردًا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر السبت الماضي".

وأضاف أن "القوات الهندية احتلت أربع قمم، داخل الجانب الهندي من خط الحدود".

وبين المسؤول الهندي أن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة باسم السفارة في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب استفزازات صارخة.

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

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