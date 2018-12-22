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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا يلغي تدريبات النصر

ألغى نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طبيب الفريق ديفيد ماركيز، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "أجرى الفريق الأول مسحة طبية لفحص فيروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين".

وختم البيان بالقول: "قرر المدرب إلغاء تدريبات لأسباب احترازية، وذلك لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي أجراها الفريق ظهر اليوم ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كورونا يلغي تدريبات النصر
سبق

ألغى نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طبيب الفريق ديفيد ماركيز، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "أجرى الفريق الأول مسحة طبية لفحص فيروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين".

وختم البيان بالقول: "قرر المدرب إلغاء تدريبات لأسباب احترازية، وذلك لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي أجراها الفريق ظهر اليوم ".

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:46 PM

كورونا يلغي تدريبات النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغى نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طبيب الفريق ديفيد ماركيز، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "أجرى الفريق الأول مسحة طبية لفحص فيروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين".

وختم البيان بالقول: "قرر المدرب إلغاء تدريبات لأسباب احترازية، وذلك لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي أجراها الفريق ظهر اليوم ".

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