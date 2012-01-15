اختتام فعاليات رالي دكار السعودية 2022 بالوصول إلى نقطة النهاية بـ"قيا الطائف"

حظي السباق بتغطية أمنية وصحية وخدمية بذلتها حكومة المملكة لكافة المشاركين

اختتمت فعاليات رالي دكار السعودية 2022، مساء اليوم الجمعة، وأسدل الستار على هذا الحدث الرياضي الأكبر والذي انطلق قبل عدة سنوات، والذي استضافته المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي بمشاركة متسابقين من جنسيات مختلفة.



وتفصيلاً، حظي السباق بتغطية أمنية وصحية وخدمية بذلتها حكومة المملكة لكافة المشاركين وآلياتهم، حيث انطلق العام الماضي من مدينة جدة في حين بدأت المرحلة الخاصة الأولى له من مركز قيا جنوب شرقي الطائف، واختتم رالي دكار 2022 هذا العام مرحلته الخاصة من المركز نفسه، مروراً بتضاريس متنوعة، وسط متابعة ومشاركة وتنظيم من الجهات المعنية بمحافظة الطائف ومركز قيا.