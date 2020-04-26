النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

"كورونا" يقسّم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء

إعادة فتح المساجد في المدن الخالية من الفيروس

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيجري تقسيم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء؛ بناءً على عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعاً لذلك، لذا فإن المنطقة الخالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض، ويمكن إعادة فتح المساجد فيها والسماح بإقامة صلاة الجمعة.

وبيّن "روحاني" بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت، أن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس "كورونا" مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيا، وفقاً لـ"رويترز".

وعاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي بعد أن خففت البلاد قيود "كورونا" مع تراجع الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من مئة منذ 14 أبريل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يقسّم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء
سبق

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيجري تقسيم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء؛ بناءً على عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعاً لذلك، لذا فإن المنطقة الخالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض، ويمكن إعادة فتح المساجد فيها والسماح بإقامة صلاة الجمعة.

وبيّن "روحاني" بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت، أن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس "كورونا" مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيا، وفقاً لـ"رويترز".

وعاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي بعد أن خففت البلاد قيود "كورونا" مع تراجع الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من مئة منذ 14 أبريل.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:16 PM

"كورونا" يقسّم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء

إعادة فتح المساجد في المدن الخالية من الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,513

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيجري تقسيم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء؛ بناءً على عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعاً لذلك، لذا فإن المنطقة الخالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض، ويمكن إعادة فتح المساجد فيها والسماح بإقامة صلاة الجمعة.

وبيّن "روحاني" بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت، أن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس "كورونا" مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيا، وفقاً لـ"رويترز".

وعاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي بعد أن خففت البلاد قيود "كورونا" مع تراجع الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من مئة منذ 14 أبريل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة