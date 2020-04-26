"كورونا" يقسّم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء

إعادة فتح المساجد في المدن الخالية من الفيروس

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيجري تقسيم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء؛ بناءً على عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعاً لذلك، لذا فإن المنطقة الخالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض، ويمكن إعادة فتح المساجد فيها والسماح بإقامة صلاة الجمعة.

وبيّن "روحاني" بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت، أن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس "كورونا" مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيا، وفقاً لـ"رويترز".

وعاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي بعد أن خففت البلاد قيود "كورونا" مع تراجع الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من مئة منذ 14 أبريل.