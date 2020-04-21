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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة" تدعو إلى اتباع الإرشادات

دعت إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من حالة الأمطار والرياح النشطة التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، قد نبّهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة" تدعو إلى اتباع الإرشادات
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من حالة الأمطار والرياح النشطة التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، قد نبّهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:27 AM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة" تدعو إلى اتباع الإرشادات

دعت إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من حالة الأمطار والرياح النشطة التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، قد نبّهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

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