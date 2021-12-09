سجّلت باكستان أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون اليوم في مدينة كراتشي. وأوضحت وزارة الصحة الإقليمية في السند أن الإصابة بمتحور أوميكرون ظهرت في سيدة منومة بمستشفى خاص في كراتشي، حيث تم التأكّد من إصابتها بالمتحور الجديد في الثامن من ديسمبر الجاري، ولم تكن السيدة محصنة باللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19". وأضافت أنه تم إخضاع السيدة المصابة للحجر الصحي، فيما يتم تعقب الأشخاص الذين خالطوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من ناحية أخرى، سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1288053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28803 وفيات. وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1249421 حالة.

باكستان تُسجّل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-09 سجّلت باكستان أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون اليوم في مدينة كراتشي.



وأوضحت وزارة الصحة الإقليمية في السند أن الإصابة بمتحور أوميكرون ظهرت في سيدة منومة بمستشفى خاص في كراتشي، حيث تم التأكّد من إصابتها بالمتحور الجديد في الثامن من ديسمبر الجاري، ولم تكن السيدة محصنة باللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19".



وأضافت أنه تم إخضاع السيدة المصابة للحجر الصحي، فيما يتم تعقب الأشخاص الذين خالطوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



من ناحية أخرى، سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1288053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28803 وفيات.



وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1249421 حالة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 12:27 PM

باكستان تُسجّل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" المصابة لم تحصل على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد"





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سجّلت باكستان أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون اليوم في مدينة كراتشي.



وأوضحت وزارة الصحة الإقليمية في السند أن الإصابة بمتحور أوميكرون ظهرت في سيدة منومة بمستشفى خاص في كراتشي، حيث تم التأكّد من إصابتها بالمتحور الجديد في الثامن من ديسمبر الجاري، ولم تكن السيدة محصنة باللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19".



وأضافت أنه تم إخضاع السيدة المصابة للحجر الصحي، فيما يتم تعقب الأشخاص الذين خالطوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



من ناحية أخرى، سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1288053 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28803 وفيات.



وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1249421 حالة.