أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا

أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا
أتلفت 250 دجاجة وقامت بتسليمهم لجهة الاختصاص
صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.
وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.
مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
بلدية العمرة
أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا
عبدالرزاق البجالي
سبق
2019-10-30
صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.
وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.
30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:49 PM
أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا
أتلفت 250 دجاجة وقامت بتسليمهم لجهة الاختصاص
صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.
وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.