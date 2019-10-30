النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا

أتلفت 250 دجاجة وقامت بتسليمهم لجهة الاختصاص

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، ‏ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.

وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية العمرة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا
سبق

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، ‏ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.

وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:49 PM

أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا

أتلفت 250 دجاجة وقامت بتسليمهم لجهة الاختصاص

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,931

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، ‏ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.

وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,774
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,227
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,403

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة