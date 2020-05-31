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السودان: 279 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 4800 حالة

بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة والشفاء بلغ 1272 متعافى

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و29 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها الصادر اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 4800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1272 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: 279 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 4800 حالة
سبق

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و29 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها الصادر اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 4800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1272 حالة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:01 PM

السودان: 279 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 4800 حالة

بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة والشفاء بلغ 1272 متعافى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و29 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيانها الصادر اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 4800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1272 حالة.

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