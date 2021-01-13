وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,522,749 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 375,124 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-13 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 199,793 إصابة مؤكدة و1,957 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,522,749 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 375,124 حالة وفاة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 12:17 AM

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة ارتفاع عدد الوفيات إلى 375,124 شخصاً وإجمالي الإصابات 22,522,749





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 199,793 إصابة مؤكدة و1,957 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,522,749 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 375,124 حالة وفاة.