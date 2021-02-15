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هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها"

في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان

نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.


بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها"
سبق

نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.


بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:47 PM

هدف قاتل لـ"الرائد" يمنحه نقاط المباراة من "أبها"

في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,330

نجح "الرائد"، عصر اليوم، في تحقيق الفوز على "أبها" في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين لهدف، حيث كان الفريق هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جهاد الحسين في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

اللاعب فراس شواط تعادل لـ"أبها" في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لكن اللاعب ماركو بيريز محترف "الرائد" كان له رأي آخر بعدما سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، علماً بأن اللاعب ذاته قد سجل هدفاً آخر في الدقيقة 96، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.


بتلك النتيجة رفع "الرائد" رصيده للنقطة 30، فيما استقر "أبها" عند النقطة 23.

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