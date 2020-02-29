وفد الندوة العالمية يزور "عناية" ويشيد بدورها وبمشروعاتها الصحية النوعية

في إطار برنامج "تواصل" لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المؤثرة

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وفدًا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، وعضوية كلٍ من مدير إدارة العمل التطوعي الشبابي، ومدير إدارة الشؤون التعليمية، وكان في استقبالهم الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي الأستاذ مشاري بن محمد بن دليله ومديرو الإدارات.

وقال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج "تواصل" الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات والشخصيات المؤثرة بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتبني المبادرات التي تحقق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وبما يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق التكافل واللحمة الاجتماعية التي ستنعكس إيجابًا على تحقيق التوازن الاجتماعي والألفة والمحبة، ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المطيري إلى أن زيارة الدكتور تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجمعيات الخيرية وتبادل الخبرات بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030 في تكامل الجمعيات الخيرية، وتطوير عملها ورفع قدراتها بحيث يكون لها إسهامات في الناتج المحلي وزيادته من أقل من 1 % إلى 5 %.

وقد اطلع وفد الندوة على المشروعات والأنشطة الصحية التي تقيمها الجمعية والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها ضمن خطتها الإستراتيجية لعام 2020م، وقد أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم خدمات مميزة لمستفيديها.

وقال الأمين العام للندوة الدكتور صالح الوهيبي لقد اطلعنا على شرح موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وقد سعدنا أيما سعادة بما سمعناه من الإخوة من إنجازات وطموحات في المجال الخيري والمجال الطبي الذي يعنون به، وأضاف الوهيبي قائلاً: يسعدنا حقيقة أن نستمر في التعاون مع جمعية عناية وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم، كما أنني أحث الإخوة والأخوات جميعًا على دعم جمعية عناية في عملها هذا الخيري الخيّر وعملها النوعي الذي يستحق كل دعم من إخواننا وأخواتنا من أهل الخير والإحسان.