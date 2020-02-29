النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد الندوة العالمية يزور "عناية" ويشيد بدورها وبمشروعاتها الصحية النوعية

في إطار برنامج "تواصل" لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المؤثرة

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وفدًا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، وعضوية كلٍ من مدير إدارة العمل التطوعي الشبابي، ومدير إدارة الشؤون التعليمية، وكان في استقبالهم الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي الأستاذ مشاري بن محمد بن دليله ومديرو الإدارات.

وقال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج "تواصل" الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات والشخصيات المؤثرة بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتبني المبادرات التي تحقق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وبما يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق التكافل واللحمة الاجتماعية التي ستنعكس إيجابًا على تحقيق التوازن الاجتماعي والألفة والمحبة، ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المطيري إلى أن زيارة الدكتور تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجمعيات الخيرية وتبادل الخبرات بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030 في تكامل الجمعيات الخيرية، وتطوير عملها ورفع قدراتها بحيث يكون لها إسهامات في الناتج المحلي وزيادته من أقل من 1 % إلى 5 %.

وقد اطلع وفد الندوة على المشروعات والأنشطة الصحية التي تقيمها الجمعية والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها ضمن خطتها الإستراتيجية لعام 2020م، وقد أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم خدمات مميزة لمستفيديها.

وقال الأمين العام للندوة الدكتور صالح الوهيبي لقد اطلعنا على شرح موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وقد سعدنا أيما سعادة بما سمعناه من الإخوة من إنجازات وطموحات في المجال الخيري والمجال الطبي الذي يعنون به، وأضاف الوهيبي قائلاً: يسعدنا حقيقة أن نستمر في التعاون مع جمعية عناية وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم، كما أنني أحث الإخوة والأخوات جميعًا على دعم جمعية عناية في عملها هذا الخيري الخيّر وعملها النوعي الذي يستحق كل دعم من إخواننا وأخواتنا من أهل الخير والإحسان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفد الندوة العالمية يزور "عناية" ويشيد بدورها وبمشروعاتها الصحية النوعية
سبق

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وفدًا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، وعضوية كلٍ من مدير إدارة العمل التطوعي الشبابي، ومدير إدارة الشؤون التعليمية، وكان في استقبالهم الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي الأستاذ مشاري بن محمد بن دليله ومديرو الإدارات.

وقال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج "تواصل" الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات والشخصيات المؤثرة بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتبني المبادرات التي تحقق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وبما يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق التكافل واللحمة الاجتماعية التي ستنعكس إيجابًا على تحقيق التوازن الاجتماعي والألفة والمحبة، ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المطيري إلى أن زيارة الدكتور تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجمعيات الخيرية وتبادل الخبرات بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030 في تكامل الجمعيات الخيرية، وتطوير عملها ورفع قدراتها بحيث يكون لها إسهامات في الناتج المحلي وزيادته من أقل من 1 % إلى 5 %.

وقد اطلع وفد الندوة على المشروعات والأنشطة الصحية التي تقيمها الجمعية والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها ضمن خطتها الإستراتيجية لعام 2020م، وقد أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم خدمات مميزة لمستفيديها.

وقال الأمين العام للندوة الدكتور صالح الوهيبي لقد اطلعنا على شرح موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وقد سعدنا أيما سعادة بما سمعناه من الإخوة من إنجازات وطموحات في المجال الخيري والمجال الطبي الذي يعنون به، وأضاف الوهيبي قائلاً: يسعدنا حقيقة أن نستمر في التعاون مع جمعية عناية وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم، كما أنني أحث الإخوة والأخوات جميعًا على دعم جمعية عناية في عملها هذا الخيري الخيّر وعملها النوعي الذي يستحق كل دعم من إخواننا وأخواتنا من أهل الخير والإحسان.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:10 PM

وفد الندوة العالمية يزور "عناية" ويشيد بدورها وبمشروعاتها الصحية النوعية

في إطار برنامج "تواصل" لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المؤثرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
123

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وفدًا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي برئاسة الأمين العام الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، وعضوية كلٍ من مدير إدارة العمل التطوعي الشبابي، ومدير إدارة الشؤون التعليمية، وكان في استقبالهم الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي الأستاذ مشاري بن محمد بن دليله ومديرو الإدارات.

وقال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج "تواصل" الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات والشخصيات المؤثرة بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتبني المبادرات التي تحقق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وبما يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، ويحقق التكافل واللحمة الاجتماعية التي ستنعكس إيجابًا على تحقيق التوازن الاجتماعي والألفة والمحبة، ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المطيري إلى أن زيارة الدكتور تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجمعيات الخيرية وتبادل الخبرات بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030 في تكامل الجمعيات الخيرية، وتطوير عملها ورفع قدراتها بحيث يكون لها إسهامات في الناتج المحلي وزيادته من أقل من 1 % إلى 5 %.

وقد اطلع وفد الندوة على المشروعات والأنشطة الصحية التي تقيمها الجمعية والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها ضمن خطتها الإستراتيجية لعام 2020م، وقد أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم خدمات مميزة لمستفيديها.

وقال الأمين العام للندوة الدكتور صالح الوهيبي لقد اطلعنا على شرح موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وقد سعدنا أيما سعادة بما سمعناه من الإخوة من إنجازات وطموحات في المجال الخيري والمجال الطبي الذي يعنون به، وأضاف الوهيبي قائلاً: يسعدنا حقيقة أن نستمر في التعاون مع جمعية عناية وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم، كما أنني أحث الإخوة والأخوات جميعًا على دعم جمعية عناية في عملها هذا الخيري الخيّر وعملها النوعي الذي يستحق كل دعم من إخواننا وأخواتنا من أهل الخير والإحسان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,771
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,032

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة