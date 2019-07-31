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محافظ "الحبوب" يتفقّد شركات المطاحن بمكة استعداداً لخدمة الحجاج

اطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة وتأكّد من توفير الاحتياجات كافة

تفقّد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ خلال زيارته فروع المؤسسة وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرّمة، الاستعدادات وجاهزية الفروع بمحافظتَي جدة والجموم لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج والتأكد من توفير احتياجات السوق كافة من مادة القمح والدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى لحجاج بيت الله الحرام.

واستمع خلال الزيارة لشرح مفصّل من المسؤولين بالمؤسسة وشركتَي المطاحن الأولى والثالثة عن حجم مخزونات القمح والطاقات الإنتاجية للمطاحن وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، وفي هذا الشأن أوضح مديرا فرعي المؤسسة بجدة والجموم استعدادات الفرعين لتزويد شركات المطاحن بالكميات التي يحتاجون إليها من القمح حيث يتم تدعيم مخزونات القمح بالفرعين بكميات إضافية استعداداً لموسمَي رمضان والحج من كل عام، فيما أوضح الرؤساء التنفيذيون لشركات المطاحن، أنه في اطار الاستعدادات التي بدأت منذ وقت مبكر فقد أُتيحت للعملاء زيادة تصل إلى 20 % على حصصهم المقررة مع الالتزام بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة، وفيما يتعلق بمخزونات الدقيق الاحتياطية فتبلغ حالياً على مستوى فرعي الشركتين بمنطقة مكة المكرّمة في حدود (800 ألف كيس) التي تعادل احتياجات الاستهلاك لمدة أسبوعين ويمكن ضخها في أي وقت، هذا خلاف لإنتاج المطاحن اليومي بالفرعين الذي يغطي حاجة السوق كاملة.

من جانبه، حثّ المهندس الفارس؛ الجميع، على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة الدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام، ورافق معاليه في هذه الزيارة نائب المحافظ لشؤون الفروع صالح بن عبدالله السحيباني.

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محافظ "الحبوب" يتفقّد شركات المطاحن بمكة استعداداً لخدمة الحجاج
سبق

تفقّد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ خلال زيارته فروع المؤسسة وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرّمة، الاستعدادات وجاهزية الفروع بمحافظتَي جدة والجموم لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج والتأكد من توفير احتياجات السوق كافة من مادة القمح والدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى لحجاج بيت الله الحرام.

واستمع خلال الزيارة لشرح مفصّل من المسؤولين بالمؤسسة وشركتَي المطاحن الأولى والثالثة عن حجم مخزونات القمح والطاقات الإنتاجية للمطاحن وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، وفي هذا الشأن أوضح مديرا فرعي المؤسسة بجدة والجموم استعدادات الفرعين لتزويد شركات المطاحن بالكميات التي يحتاجون إليها من القمح حيث يتم تدعيم مخزونات القمح بالفرعين بكميات إضافية استعداداً لموسمَي رمضان والحج من كل عام، فيما أوضح الرؤساء التنفيذيون لشركات المطاحن، أنه في اطار الاستعدادات التي بدأت منذ وقت مبكر فقد أُتيحت للعملاء زيادة تصل إلى 20 % على حصصهم المقررة مع الالتزام بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة، وفيما يتعلق بمخزونات الدقيق الاحتياطية فتبلغ حالياً على مستوى فرعي الشركتين بمنطقة مكة المكرّمة في حدود (800 ألف كيس) التي تعادل احتياجات الاستهلاك لمدة أسبوعين ويمكن ضخها في أي وقت، هذا خلاف لإنتاج المطاحن اليومي بالفرعين الذي يغطي حاجة السوق كاملة.

من جانبه، حثّ المهندس الفارس؛ الجميع، على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة الدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام، ورافق معاليه في هذه الزيارة نائب المحافظ لشؤون الفروع صالح بن عبدالله السحيباني.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
02:01 PM

محافظ "الحبوب" يتفقّد شركات المطاحن بمكة استعداداً لخدمة الحجاج

اطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة وتأكّد من توفير الاحتياجات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تفقّد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ خلال زيارته فروع المؤسسة وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرّمة، الاستعدادات وجاهزية الفروع بمحافظتَي جدة والجموم لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج والتأكد من توفير احتياجات السوق كافة من مادة القمح والدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى لحجاج بيت الله الحرام.

واستمع خلال الزيارة لشرح مفصّل من المسؤولين بالمؤسسة وشركتَي المطاحن الأولى والثالثة عن حجم مخزونات القمح والطاقات الإنتاجية للمطاحن وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، وفي هذا الشأن أوضح مديرا فرعي المؤسسة بجدة والجموم استعدادات الفرعين لتزويد شركات المطاحن بالكميات التي يحتاجون إليها من القمح حيث يتم تدعيم مخزونات القمح بالفرعين بكميات إضافية استعداداً لموسمَي رمضان والحج من كل عام، فيما أوضح الرؤساء التنفيذيون لشركات المطاحن، أنه في اطار الاستعدادات التي بدأت منذ وقت مبكر فقد أُتيحت للعملاء زيادة تصل إلى 20 % على حصصهم المقررة مع الالتزام بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة، وفيما يتعلق بمخزونات الدقيق الاحتياطية فتبلغ حالياً على مستوى فرعي الشركتين بمنطقة مكة المكرّمة في حدود (800 ألف كيس) التي تعادل احتياجات الاستهلاك لمدة أسبوعين ويمكن ضخها في أي وقت، هذا خلاف لإنتاج المطاحن اليومي بالفرعين الذي يغطي حاجة السوق كاملة.

من جانبه، حثّ المهندس الفارس؛ الجميع، على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة الدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام، ورافق معاليه في هذه الزيارة نائب المحافظ لشؤون الفروع صالح بن عبدالله السحيباني.

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